Смартфоны Huawei больше не будут работать на ОС Android

С апреля 2021 года все новые телефоны компании будут оснащены HarmonyOS.

О том, что компания Huawei перейдет с ОС Android на собственную операционную систему, стало известно еще в прошлом году. Из-за санкций, наложенных правительством США, компания лишилась доступа к сервисам Google и к OC Android в том числе. Однако разработчик не стал отчаиваться и предложил альтернативу — HarmonyOS.

В ходе презентации флагмана Huawei Mate X2, гендиректор Huawei сообщил, что с апреля этого года все новинки компании будут работать на HarmonyOS, передает издание news.mydrivers.com.

[ + – ] Так выглядит новая операционка от Huawei Фото: Huawei

Китайская "операционка" выглядит как Android, потому как имеет ту же оболочку — EMUI 11. Сервисы Google, как мы уже указывали, не поддерживаются. Вместо этого юзеры смогут воспользоваться Huawei Mobile Services (HMS). Также ОС оснащена технологией "on the air", благодаря чему для установки обновлений не потребуется скачивать и устанавливать дистрибутив вручную: технология все сделает за вас.

[ + – ] Демонстрация работы бета-версии HarmonyOS

Напомним, что впервые о HarmonyOS стало известно весной 2019 года. Еще тогда руководство компании выразило опасение по поводу того, что американские власти оказывают давление на китайские компании (тогда под санкции США попала ZTE), а потому нужно иметь козырь в рукаве. Собственная ОС и стала этим козырем, который, как видим, пригодился. Но изначально HarmonyOS была презентована в качестве ОС для умных телевизоров. Летом 2019 года новые ТВ-панели работали на ее основе и могли передавать видеозвонки со смартфона, позволяли отправлять текстовые сообщения и пр.

Ранее мы сообщали о том, что основатель Huawei хочет поговорить с Байденом, чтобы начать сотрудничать с США.