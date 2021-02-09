Основатель Huawei хочет поговорить с Байденом, чтобы начать сотрудничать с США

Рен Женфей назвал iPhone 12 "лучшим смартфоном в мире".

Основатель компании Huawei Рен Женфей призвал к перезагрузке отношений между США и китайским технологическим гигантом. Он выразил желание напрямую поговорить с президентом США Джо Байденом в надежде, что новая администрация в Вашингтоне будет отныне проводить "открытую политику".

Об этом сообщает The Verge.

"Я бы приветствовал такие телефонные разговоры, когда речь идет о совместном развитии и общем успехе", – сказал Женфей в комментарии ряду западных СМИ.

"США хотят экономического роста, и Китай тоже хочет экономического роста", – добавил он.

"Если производственные мощности Huawei удастся расширить, это будет означать больше возможностей для поставок и для американских компаний. Я верю, что это будет взаимовыгодно. Я верю, что новая администрация учтет свои бизнес-интересы, когда будет строить свою новую политику. Мы все еще надеемся, что сможем закупать большие объемы американских материалов, компонентов и оборудования, и таким образом, все мы извлечем выгоду из экономического роста Китая", – сказал Женфей.

В настоящее время Huawei не ведет дел с американскими компаниями из-за решения экс-президента США внести китайский технологический гигант в черный список Министерства торговли. Среди прочего, это означает, что Huawei не может сотрудничать с Google и лицензировать его сервисы, что серьезно затрудняет производство смартфонов за пределами Китая.

Действия США побудили Huawei продать свою дочернюю компанию Honor, чтобы защитить бренд и позволить ему продолжать производить смартфоны. Однако Женфей опроверг слухи о том, что Huawei может сделать то же самое для своего собственного подразделения смартфонов.

"Мы решили, что ни в коем случае не будем продавать наши устройства и бизнес", – сказал он.

Женфей также назвал iPhone 12 "лучшим смартфоном в мире" и сказал, что он помог в разработке сети 5G.

"Покупатели в Европе любят Apple. Поскольку у Huawei нет телефонов премиум-класса, телефоны Apple помогли нам доказать, что технология 5G от Huawei достаточно хороша", – сказал Женфей.

Напомним, 15 мая 2019 года президент США Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Через два дня министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В свою очередь, компания Huawei подала иск в США. Компания назвала антиконституционным внесение ее в черный список. В Huawei заявили, что запрет США нанесет ущерб миллиардам пользователей в 170 странах мира. В компании утверждают, что включение Huawei в черный список будет иметь серьезные последствия.