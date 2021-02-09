Засновник Huawei хоче поговорити з Байденом, щоб почати співпрацювати із США

Рен Женфей назвав iPhone 12 "найкращим смартфоном у світі".

Засновник компанії Huawei Рен Женфей закликав до перезавантаження відносин між США і китайським технологічним гігантом. Він висловив бажання безпосередньо поговорити з президентом США Джо Байденом у надії, що нова адміністрація у Вашингтоні буде відтепер проводити "відкриту політику".

Про це повідомляє The Verge.

"Я б вітав такі телефонні розмови, коли мова йде про спільний розвиток і загальний успіх", — сказав Женфей у коментарі ряду західних ЗМІ.

"США хочуть економічного зростання, і Китай теж хоче економічного зростання", — додав він.

"Якщо виробничі потужності Huawei вдасться розширити, це буде означати більше можливостей для постачання і для американських компаній. Я вірю, що це буде взаємовигідно. Я вірю, що нова адміністрація врахує свої бізнес-інтереси, коли буде будувати свою нову політику. Ми все ще сподіваємося, що зможемо закуповувати великі обсяги американських матеріалів, компонентів та обладнання, і таким чином, усі ми винесемо вигоду з економічного зростання Китаю", — сказав Женфей.

Наразі Huawei не веде справ з американськими компаніями через рішення екс-президента США внести китайський технологічний гігант у чорний список Міністерства торгівлі. Серед іншого, це означає, що Huawei не може співпрацювати з Google і ліцензувати його сервіси, що серйозно ускладнює виробництво смартфонів за межами Китаю.

Дії США спонукали Huawei продати свою дочірню компанію Honor, щоб захистити бренд і дозволити йому продовжувати виробляти смартфони. Однак Женфей спростував чутки про те, що Huawei може зробити те ж саме для свого власного підрозділу смартфонів.

"Ми вирішили, що ні в якому разі не будемо продавати наші пристрої і бізнес", — сказав він.

Женфей також назвав iPhone 12 "найкращим смартфоном у світі" і сказав, що він допоміг у розробці мережі 5G.

"Покупці в Європі люблять Apple. Оскільки в Huawei немає телефонів преміум-класу, телефони Apple допомогли нам довести, що технологія 5G від Huawei досить хороша", — сказав Женфей.

Нагадаємо: 15 травня 2019 року президент США Трамп підписав виконавчий указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. Через два дні міністерство торгівлі США внесло Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці.

У свою чергу, компанія Huawei подала позов у США. Компанія назвала антиконституційним внесення її в чорний список. У Huawei заявили, що заборона США завдасть шкоди мільярдам користувачів у 170 країнах світу. У компанії стверджують, що включення Huawei у чорний список буде мати серйозні наслідки.