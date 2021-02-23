Смартфони Huawei більше не працюватимуть на ОС Android

З квітня 2021 року всі нові телефони компанії будуть оснащені HarmonyOS.

Про те, що компанія Huawei перейде з ОС Android на власну операційну систему, стало відомо ще в минулому році. Через санкції, накладені урядом США, компанія позбулася доступу до сервісів Google і до OC Android зокрема. Однак розробник не став впадати у відчай і запропонував альтернативу — HarmonyOS.

Під час презентації флагмана Huawei Mate X2, гендиректор Huawei повідомив, що з квітня цього року всі новинки компанії працюватимуть на HarmonyOS, передає видання news.mydrivers.com.

[ + – ] Так виглядає нова операційка від Huawei Фото: Huawei

Китайська "операційка" виглядає як Android, оскільки має ту ж оболонку — EMUI 11. Сервіси Google, як ми вже вказували, не підтримуються. Замість цього користувачі зможуть скористатися Huawei Mobile Services (HMS). Також ОС оснащена технологією "on the air", завдяки чому для встановлення оновлень не буде потрібно завантажувати і встановлювати дистрибутив вручну: технологія все зробить за вас.

[ + – ] Демонстрація роботи бета-версії HarmonyOS

Нагадаємо, що вперше про HarmonyOS стало відомо навесні 2019 року. Ще тоді керівництво компанії висловило побоювання з приводу того, що американська влада чинить тиск на китайські компанії (тоді під санкції США потрапила ZTE), а тому потрібно мати козир у рукаві. Власна ОС й стала цим козирем, який, як бачимо, у нагоді. Але спочатку HarmonyOS була презентована як ОС для розумних телевізорів. Влітку 2019 року нові ТВ-панелі працювали на її основі та могли передавати відеодзвінки зі смартфона, дозволяли відправляти текстові повідомлення тощо.

Раніше ми повідомляли про те, що засновник Huawei хоче поговорити з Байденом, щоб почати співпрацювати зі США.