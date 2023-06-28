Китай залишиться без чипів для ШІ та хмарних сервісів: США готують нові обмеження

Міністерство торгівлі вимагатиме спеціальну ліцензію для постачання процесорів NVIDIA за кордон.

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У зв'язку з накладеними санкціями КНР зараз може офіційно купувати тільки "урізані" за продуктивністю чипи NVIDIA A800 і H800, але незабаром може залишитися й без них, повідомляє Wall Street Journal.

Міністерство торгівлі США готується ухвалити нові правила, які вимагатимуть отримання спеціальної ліцензії на продаж за межі держави високотехнологічної продукції будь-якого типу.

Під нове правило потрапляє вся продукція NVIDIA, Intel і AMD, а отже, Китай ризикує зіткнутися з величезною затримкою в постачаннях або взагалі залишитися без американських технологій, якщо комісія не схвалить той чи інший контракт.

Найболючіше обмеження США вдарять по сфері розвитку штучного інтелекту КНР, яка дуже залежить від чипів NVIDIA. Сьогодні в Китай не можна постачати найсучасніші та найпередовіші з них: A100 і H100. У КНР їх дуже складно дістати навіть за подвійною ціною (дорожче ніж $20 тис. за штуку), але китайські техногіганти із задоволенням скуповують офіційні "уповільнені" NVIDIA A800 і H800. Однак прийдешні зміни в цих правилах, за даними джерел, позбавлять Китай можливості купувати навіть їх без особливої ліцензії.

Сьогодні в Китаї дуже складно дістати чипи A100 і H100 навіть за подвійною ціною Фото: Getty

Крім цього, китайським компаніям може бути заборонено орендувати серверні потужності в ЦОДах США для хмарних обчислень. Досі клієнтам із КНР вдавалося хоч якось обходити обмеження, орендуючи хмарні потужності на Заході.

За даними джерел WSJ, терміни введення нових заборон можуть залежати від політичної кон'юнктури. Акції NVIDIA і AMD на тлі цих новин уже подешевшали на 3%, адже ринок КНР величезний, і така заборона вплине на прибутковість виробників.

Раніше Фокус писав, що "Китай роками краде технології в США": дипломат заявляє, що "вкрадуть і ШІ".