РФ отримає аналог процесорів Intel, якими Китай раніше не хотів ділитися

Свою відмову китайська сторона мотивувала "міркуваннями національної безпеки", але після санкцій США передумала і тепер дасть доступ росіянам до цих процесорів.

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У Росії збиратимуть ноутбуки та сервери на базі китайських процесорів Loongson, які, за запевненнями КНР, є повноцінним замінником американських процесорів Intel. Про це повідомляє видання "Коммерсант".

Російська компанія "Норсі-Транс", за словами її гендиректора Сергія Овчиннікова, вже закупила близько 100 процесорів серії Loongson, на яких буде випущена тестова партія техніки. Ці процесори виконані за 12-нм техпроцесом і відповідають продуктивності популярних Intel Core i3 та i5. На основі цих процесорів "Норсі-Транс" збиратиме сервери. Зі свого боку російська "Промобит" збирається на основі цих процесорів освоїти випуск споживчої техніки — комп'ютерів і ноутбуків.

Росіяни розглядають процесори Loongson як життєздатну альтернативу своїм американським аналогам від AMD і Intel. Однак є невелика заковика: підтримка програмного забезпечення. "Норсі-Транс" співпрацюватиме з "Базальт-СПО", розробником операційної системи Alt, щоб адаптувати ОС для безперебійної роботи з процесорами Loongson. Тим часом неясно, коли "Базальт-СПО" адаптує свою ОС для процесорів Loongson.

Рішення російських компаній зробити вибір на користь процесорів Loongson було ухвалено з огляду на стратегічні міркування. Уряд Китаю раніше обмежував експорт цих процесорів через їхню критичну технологічну значущість, включно із застосуванням у військово-промисловому комплексі Китаю. Але в березні 2023 року США внесли Loongson до чорного списку й обмежили їй доступ до американських технологій, можливо, тому уряд Китаю вирішив зняти заборону на експорт цих процесорів.

Однак, попри ці спільні досягнення, експерти галузі висловлюють обережність. Зменшуючи залежність від американських технологій, цей крок може призвести до нової залежності від китайських технологій.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай хоче робити потужні чіпи за допомогою прискорювача частинок. Прискорювач частинок потрібен для створення лазерного джерела світла за технологією стійкого мікрогрупування (SSMB).