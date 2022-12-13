Китай заборонив постачати в Росію потужні процесори для військової електроніки

Китайська влада вирішила приберегти чіпи Loongson для своєї армії, але поки що росіяни можуть купити їх навіть через AliExpress.

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Уряд Китаю заборонив постачати в Росію та інші країни китайські процесори Loongson, які використовуються у військових технологіях. Про це пише російське видання "КоммерсантЪ", посилаючись на власні джерела.

Представник ринку електроніки пояснив, що процесори Loongson побудовані на архітектурі LoongArch китайського винаходу та застосовуються у військово-промисловому комплексі Китаю, як і всі найкращі чіпи. У зв'язку з цим влада КНР вирішила заблокувати доступ до цієї технології іншим країнам.

Джерело, близьке до Мінцифри РФ, додало, що деякі російські виробники електроніки вже тестували процесори Loongson, але тепер не зможуть їх купити. Вони сподівалися перейти на ці чіпи у зв'язку з випадком блокування так званого "паралельного імпорту" — постачання продукції через треті країни без дозволу правовласників. За такого розкладу Loongson теоретично міг би замінити передові процесори від найбільших виробників Intel та AMD, які офіційно припинили продажі в РФ. Один зі співробітників компанії з виробництва електроніки заявив, що під час тестів Loongson показав надійну роботу та високу продуктивність, а тому "здатен скласти конкуренцію Intel".

Директор компанії-розробника "Промобіт" Максим Копосов вважає, що російські підприємства згодом могли б масово використовувати чіпи Loongson, якби не заборона Китаю. Однак обмеження не завдадуть Росії великої шкоди, оскільки лише деякі виробники орієнтувалися на цю технологію. Крім того, ноутбуки та материнські плати з процесорами Loongson можна купити на AliExpress.

Представник Російсько-Азійського Союзу промисловців і підприємців (РАСПП) Віталій Манкевич зазначив, що в Росії поки що не отримували офіційного оголошення про заборону постачання Loongson, хоча Китай намагається не афішувати співпрацю з росіянами. "Але навіть за негативного сценарію РАСПП має безліч способів закупівель подібних товарів, зокрема й через треті, дрібніші компанії", — заявив він.

Раніше ГУР України з'ясувало, що іноземні компанії допомагають наводити російські ракети, постачаючи чіпи за допомогою супутникової навігації ГЛОНАСС. Завдяки компонентам, випущеним західними компаніями, працюють "Іскандери", "Калібри", "Кинджали", Х-101, Х-555, Х-38, Х-59МК та Х-31.

У листопаді США перекрили канали постачання "сірих" чіпів у Росію за допомогою нових санкцій. Мінфін розкрив компанії-посередники, які допомагали росіянам отримувати електроніку для військових цілей та заробляти на продажі своєї продукції за кордон.