Китай запретил поставлять в Россию мощные процессоры для военной электроники

Китайские власти решили приберечь чипы Loongson для своей армии, но пока россияне могут купить их даже через AliExpress.

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Правительство Китая запретило поставлять в Россию и другие страны китайские процессоры Loongson, которые используются в военных технологиях. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

Представитель рынка электроники, объяснил, что процессоры Loongson построены на архитектуре LoongArch китайского изобретения и применяются в военно-промышленном комплексе Китая, как и все лучшие чипы. В связи с этим власти КНР решили заблокировать доступ к этой технологии другим странам.

Источник, близкий к Минцифры РФ, добавил, что некоторые российские производители электроники уже тестировали процессоры Loongson, но теперь не смогут их купить. Они надеялись перейти на эти чипы в связи на случай блокировки так называемого "параллельного импорта" — поставок продукции через третьи страны без разрешения правообладателей. При таком раскладе Loongson теоретически мог бы заменить передовые процессоры от крупнейших производителей Intel и AMD, которые официально прекратили продажи в РФ. Один из сотрудников компании по производству электроники заявил, что во время тестов Loongson показал надежную работу и высокую производительность, а потому "способен составить конкуренцию Intel".

Директор компании-разработчика "Промобит" Максим Копосов считает, что российские предприятия со временем могли бы массово использовать чипы Loongson, если бы не запрет со стороны Китая. Однако ограничения не нанесут России большого ущерба, поскольку лишь немногие производители ориентировались на эту технологию. Кроме того, ноутбуки и материнские платы с процессорами Loongson можно купить на AliExpress.

Представитель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что в России пока не получали официального объявления о запрете поставок Loongson, хотя Китай старается не афишировать сотрудничество с россиянами. "Но даже при негативном сценарии у РАСПП есть множество способов закупок подобных товаров, в том числе и через третьи, более мелкие компании", — заявил он.

Ранее ГУР Украины выяснило, что иностранные компании помогают наводить российские ракеты, поставляя чипы с поддержкой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Благодаря компонентам, выпущенным западными компаниями, работают "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы", Х-101, Х-555, Х-38, Х-59МК и Х-31.

В ноябре США перекрыли каналы поставок "серых" чипов в Россию с помощью новых санкций. Минфин раскрыл компании-посредники, которые помогали россиянам получать электронику для военных целей и зарабатывать на продаже своей продукции за рубеж.