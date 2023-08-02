У Китаї випустили свій аналог процесора Intel Core i3: на що здатний Loongson 3A6000

Процесор від Loongson під маркуванням 3A6000 призначений для внутрішнього ринку і має стати відповіддю на санкції США. Це хороша і цілком актуальна розробка для внутрішнього китайського ринку, кажуть експерти.

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Китайська компанія Loongson оголосила про розробку свого нового процесора 3A6000, який за своєю продуктивністю відповідає американському Intel Core i3 10-го покоління, повідомляє WCCFTECH. Передбачається, що новий чип замістить на внутрішньому ринку чіпи західних виробників в умовах санкційного технологічного тиску на Китай.

Процесор Loongson 3A6000 заснований на архітектурі ядра Dragon компанії-виробника і вже деякий час перебуває в розробці. Минулого року компанія сподівалася впоратися з процесорами Intel 11-го покоління та AMD Zen 3, що стало б великим досягненням для внутрішнього ринку Китаю. Але поки що розробники заявили про готовність імпортозамістити Intel Core i3 10-го покоління.

Судячи з перших офіційних специфікацій процесора він базується на 4 ядрах і робочою частотою 2,5 ГГц. Чіп використовує архітектуру Dragon 4-го покоління, яка об'єднує ядра LA664 з підтримкою 128-бітних розширених інструкцій векторної обробки (LSX) і 256-бітних розширених інструкцій розширеної векторної обробки (LASX).

Китайський виробник мікросхем також поділився деякими показниками продуктивності чіпа, що працює з двоканальною пам'яттю DDR4-3200, 256 ГБ твердотільного накопичувача NVMe та ОС Loongnix (v20.4), в якій використовується компілятор LoongArch64 gcc8.3 (на основі Linux). У SPEC CPU2006 китайський процесор отримав базову оцінку 43,1 в INT і 54,6 у FP. У тесті Unixbench процесор Loongson 3A6000 набрав до 2284,5 бала в тесті з 1 паралельним копіюванням і 7438,4 бала в тесті з 8 паралельними копіями. Стверджується, що 3A6000 забезпечує приріст продуктивності більш ніж на 60% порівняно з попереднім китайським 3A5000. Є також оцінки потоку, які демонструють загальні показники пропускної здатності чипа.

У компанії Loongson заявляють, що процесори 3A6000 програмно сумісні з поточними процесорами 3A5000 та іншими чипами LoongArch. Компанія також випустила патч для підтримки гіперпоточності в останніх чіпах. Ті ж ядра будуть використовуватися для живлення серверних чіпів з подвоєним приростом продуктивності.

Загалом процесор Loongson 3A6000 можна порівняти з чотирьохядерними процесорами Intel 10-го покоління, які було випущено ще 2020 року, і це хороша і цілком актуальна розробка для внутрішнього китайського ринку, кажуть експерти.

Нагадаємо, США, Японія і Нідерланди заборонили постачати китайцям літографічне обладнання і технології для виробництва в КНР своїх процесорів. У відповідь на це Китай запровадив обмеження на експорт галію та германію, які мають вирішальне значення для напівпровідникової, телекомунікаційної та електротранспортної промисловості.

Так само Пекін зібрався побудувати 26 заводів з виробництва застарілих чипів і це дуже налякало США і Європу. Чиновники побоюються, що в майбутньому китайські компанії можуть заполонити ринок застарілими чипами, витіснивши західних конкурентів із бізнесу.