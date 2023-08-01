США злякалися старих чипів із Китаю: у чому причина і у що виллється "війна процесорів"

Американські чиновники вважають, що термінове будівництво фабрик у КНР із виробництва застарілих чипів загрожує економіці США.

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Офіційні особи США дедалі більше стурбовані прискореним нарощуванням у Китаї виробництва дешевих застарілих процесорів за 28-нм технологіями, повідомляє Bloomberg. В Америці дедалі більше обговорюють методи, які дадуть змогу стримати можливий наплив цих дешевих чипів на світовий ринок, що здатне негативно вплинути на виробників мікроелектроніки у США та Європі.

Високопоставлені чиновники ЄС і США побоюються, що в майбутньому китайські компанії можуть заполонити ринок застарілими чіпами, витіснивши конкурентів західних конкурентів з бізнесу, як це сталося з сонячними панелями. Те ж саме стосується й енергозбереження, а саме акумуляторних систем. "У цій сфері активно використовуються звичайні й не найдосконаліші мікросхеми, а значить тут одноосібно лідирує Китай", — заявив Пітер Веннінк, головний виконавчий директор ASML.

Попри те, що президент Джо Байден запровадив санкції на постачання високотехнологічного обладнання до Китаю і підключив до цього механізму Японію та Нідерланди, як головних постачальників подібного обладнання, Пекін як відповідь почав вкладати величезні гроші в будівництво нових фабрик, які здатні випускати нехай і не "найпросунутіші" чипи, але цілком актуальні процесори десятирічної давнини, які масово використовують у недорогій електроніці, військовій продукції та промисловості (зокрема, для ракет і радарів).

Наразі Пекін вклав мільярди в заводи з виробництва так званих застарілих чипів, які не були заборонені та можуть вільно продаватися в США і ЄС. Китайський лідер з виробництва мікросхем, Semiconductor Manufacturing International Corp. отримала близько 20% торішніх продажів від клієнтів зі США, включно з Qualcomm Inc., дарма що те, що американський уряд вніс її до чорного списку, але на постачання "старих" чіпів заборони немає. За прогнозами торгової групи SEMI, до 2026 року в Китаї побудують 26 фабрик, що використовують пластини діаметром 200 і 300 мм, що можна порівняти з 16 заводами в Америці.

Прогноз про кількість побудованих фабрик з виробництва мікроелектроніки у світі Фото: Скриншот

Відповідь від Вашингтона все ще не готова. "Інформація збирається, терміни розглядаються", — сказав Bloomberg співрозмовник з адміністрації Байдена. США та Європа намагаються налагодити власне виробництво чипів, щоб зменшити залежність від Азії. Уряди виділили державні гроші на підтримку місцевих заводів, зокрема 52 мільярди доларів, виділені адміністрацією Байдена на підтримку місцевих виробників мікроелектроніки. Однак ті поки що не надто активні у своїх інвестиціях у цей сегмент, бо побоюються конкурувати з доступними за ціною китайськими аналогами. Інвестори чекають на рішення Байдена та країн-союзниць: якою буде відповідь Заходу на експансію китайських застарілих, але таких затребуваних чипів?

Раніше США, Японія і Нідерланди заборонили постачати китайцям літографічне обладнання і технології для виробництва в КНР своїх процесорів. У відповідь на це Китай ввів обмеження на експорт галію і германію, які мають вирішальне значення для напівпровідникової, телекомунікаційної та електротранспортної промисловості.

Наразі Пентагон терміново шукає джерела галію для своїх чипів. Без китайського галію військпром США не може виробляти військову техніку і радари.