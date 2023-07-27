США відчули на собі удар Китаю: Пентагон терміново шукає джерела галію для своїх чипів

Торгова і санкційна війна дала перші результати — без китайського галію військпром США не може виробляти військову техніку і радари.

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Пентагон терміново планує до кінця року укласти з американськими або канадськими компаніями перший контракт на постачання галію, який потрібен для напівпровідників, що використовуються в системах РЛС і РЕБ, повідомляє Bloomberg.

Галій використовується в радарах ВМФ на кораблях для протиповітряної й протиракетної оборони, а також в армії та морській піхоті в наземних радарах для виявлення ракет, артилерії, мінометів, крилатих ракет, а також пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Із 47 матеріалів, чиста залежність США від імпорту яких перевищує 50%, Китай є або єдиним, або одним із провідних джерел імпорту для 25 матеріалів, включно з галієм, згідно з Геологічною службою США.

Галій і германій — займають крихітний сегмент ринку металів порівняно з промисловими металами, як-от мідь або алюміній, але вони відіграють незамінну роль у кількох найважливіших промислових секторах, включно з напівпровідниками, сонячними батареями та супутниками.

Пентагон, у якого є запаси германію, але не галію, планує використати свої повноваження згідно із Законом про оборонне виробництво і зосередити увагу на вилученні галію з відходів інших продуктів, про це заявив представник відомства Джефф Юргенсен. Завдяки цьому закону влада США спрямовує інвестиції в ключові сектори внутрішньої промисловості для забезпечення цілей національної безпеки, як-от запаси засобів індивідуального захисту, які використовували під час пандемії коронавірусу.

"Видобуток, а не розробка — це найшвидший спосіб зробити матеріали більш доступними в США", — заявили в Пентагоні. Кошти в рамках Закону про оборонне виробництво раніше ніколи не виділялися на проєкти з перероблювання корисних копалин.

Ринок галію дуже маленький, але дуже важливий для розвитку високих технологій Фото: Фото из открытых источников

Галій і германій зазвичай витягують під час видобутку інших матеріалів. Але переробляти та очищати їх дорого, тому західні компанії часто поводяться з ними як з відходами, тоді як Китай став домінувати в поставках. Китай перекрив постачання галію і германію у відповідь на санкції з боку США, Японії та Нідерландів, які заборонили поставляти китайцям літографічне обладнання і технології для виробництва в КНР своїх процесорів.

"Щойно інші країни, наприклад Німеччина або США почнуть звертати більше уваги на отримання галію і германію, то ціна впаде і проблем не буде. Але, звісно, якийсь час Китай зможе хизуватися високою ціною на ці метали", — каже Крістофер Екклстоун, керівник аналітичної компанії Hallgarten & Co. "Те ж саме відбувалося і з іншими матеріалами, такими як сурма, вольфрам і рідкоземельні елементи", — додав експерт.

Раніше ми писали, що всупереч санкціям з боку США та їхніх союзників у сфері високих технологій, у Китаї продають "санкційні" чипи для ШІ. У КНР їх можна придбати за завищеною ціною у "потрібних людей".