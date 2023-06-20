"Складно, але можна": у Китаї продають "санкційні" чипи для ШІ, - журналісти-розслідувачі

Попри заборону експорту графічних процесорів Nvidia A100 та H100 для нейромереж, у КНР їх можна придбати за завищеною ціною у "потрібних людей".

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Ще минулого року США ввели санкції проти Китаю на постачання високотехнологічної продукції, що помітно зупинило процес розвитку нових технологій у КНР, особливо у сфері штучного інтелекту. Проте журналісти Reuters провели власне розслідування та з'ясували всі тонкощі підпільного продажу "санкціонки".

Де і за скільки продають чіпи Nvidia

Як відомо, кращого та швидкого результату при створенні нейромереж можна досягти лише з використанням передових спеціалізованих GPU Nvidia A100 та H100. Кожен з них коштує в середньому $10 тис., проте китайським стартапам, які роблять ставку на штучний інтелект, доводиться викладати за санкційну продукцію вдвічі більше. Крім того, як розповіли джерела, наявність грошей ще не гарантує потрібної кількості графічних чипів, які зможе надати продавець. Іноді доведеться чекати кілька місяців до наступного постачання.

SEG Plaza — це найбільший ринок техніки та комплектуючих у Китаї Фото: Getty

Вся торгівля забороненими процесорами Nvidia зосереджена на найбільшому в Китаї радіоринку Huaqiangbei у південно-китайському місті Шеньчжень. Величезний торговий хмарочос SEG Plaza, перших десять поверхів якого є справжнім раєм для любителя електроніки.

У Китаї не заборонено продаж процесорів чи будь-якої іншої західної електроніки, але це не означає, що покупець почувається вільно. Потрібно буквально втиратись у довіру та акуратно випитувати про потрібний товар продавців, які, якщо пощастить, дадуть контакти "потрібної людині".

Журналістам Reuters важко знайти такого постачальника і на умовах анонімності він заявив, що може продати кілька штук Nvidia A100 по $20 тис., а якщо потрібно більше, то доведеться чекати тиждень або два.

Як викручуються китайські стартапи з розробки ШІ

Звичайно, процесори Nvidia для розробки та навчання нейромереж – штучний товар і зовсім не масовий, але він вкрай необхідний молодим китайським компаніям, які хочуть осідлати хвилю штучного інтелекту. Тому їм доводиться всіма силами знаходити лазівки та дико переплачувати посередникам.

"Зараз ми ведемо переговори з двома постачальниками, щоб отримати якнайбільше цих чипів", — сказав журналістам Іван Лау, співзасновник гонконгської лабораторії Pantheon, який намагається придбати хоча б 4 нові карти A100 для запуску останніх моделей штучного інтелекту свого стартапу.

За його словами, ті рідкісні перекупники, які пропонували йому чипи прямо з США, відразу просили за них по $19 тис. за графічний процесор і відразу попереджали, що жодних гарантій або техобслуговування вони не надаватимуть.

Ще два роки тому чипи Nvidia A100 було дуже просто купити в Китаї, але зараз – санкції Фото: NVIDIA

Фірми-посередники зізнаються, що дістають дефіцитний товар у США чи сусідніх із Китаєм країнах (Індія, Тайвань, Сінгапур). Беруть вони їх у офіційних постачальників, у яких утворився надлишок чипів на складах. Але тут треба діяти обережно – ніхто не продасть одразу багато перекупника, адже це підозріло.

Цікаво, але стикатися з "перекупами" та переплачувати доводиться не лише приватним, а й державним компаніям Китаю. Звичайно, їм дещо простіше дістати необхідні процесори, оскільки вони мають зв'язки у вищих колах та володіють необмеженим державним бюджетом. Але все одно купити відразу 50 або 100 процесорів Nvidia A100/H100 вони не можуть — посередники не хочуть ризикувати, побоюючись відстеження торгових операцій з боку США.

Як США та Nvidia бореться з контрабандою

А хвилюватись перекупникам і неохайним на руку дистриб'юторам справді доводиться. Міністерство торгівлі США ретельно відстежує несанкціоновані чи підозрілі операції з подібною продукцією та позбавляє такі фірми ліцензій та доступу до американського ринку.

Своєю чергою Nvidia при виявленні такого перепродажу клієнтам або фірмам у підсанкційних країнах відразу припиняє співпрацю з дистриб'ютором, і він більше ніколи не зможе купувати продукцію відомого техногіганта.

Повільні та підроблені чіпи Nvidia

Однак США чудово усвідомлюють, що ринок Китаю, що налічує 1,4 млрд людей, це все ж ласий шматочок. І що б не злити свого ж вітчизняного виробника і не втрачати податки, компанії Nvidia офіційно дозволено постачати в КНР "повільні", спеціально урізані за швидкістю графічні чипи A800 і H800. І нехай таких процесорів потрібно набагато більше для розвитку штучного інтелекту, але китайські технокомпанії Tencent Holdings та Alibaba з радістю купують їх у величезній кількості, тому що можуть отримати їх у будь-якому необхідному обсязі та цілком легально.

Ці спеціально "пригальмовані" чипи вже коштують у Китаї $15 тис, але їх можна купити легально Фото: NVIDIA

Втім, можливість тримати високу планку розвитку нейромереж доступна тільки китайським великим корпораціям, адже для навчання мовної моделі на кшталт GPT від OpenAI, потрібно більше ніж 30 тис. карт Nvidia A100, а значить проблема не тільки в наявності $600 млн на їхню покупку, а й у тому, що дістати таку кількість чипів просто неможливо.

Невеликим компаніям або стартапам, крім дефіциту, доводиться стикатися і з шахрайством. На торгових інтернет-майданчиках КНР безліч оголошень про продаж санкційних A100, але в переважній більшості це будуть підробки або відновлені процесори, які можуть вийти з ладу в будь-який момент.

Купувати Nvidia A100 за оголошеннями або у незнайомих продавців небезпечно — можна нарватися на підробку Фото: Getty

Викладач економіки в Китайському університеті Гонконгу Вінчі Чоу, якому дивом вдалося придбати для своєї кафедри чотири процесори A100, сказав, що він дуже песимістично дивиться на розвиток нейромереж у КНР. Якщо санкційна політика продовжиться і надалі, то китайським стартапам доведеться залишити КНР, щоб мати хоч якийсь шанс реалізувати свої проєкти.

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