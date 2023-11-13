Війна чипів набирає обертів: китайська YMTC звинуватила Micron зі США в крадіжці технологій

Micron прагне зберегти бізнес у Китаї, попри суворі санкції США, що забороняють експорт технологій до Китаю.

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Китайський виробник мікросхем Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) звинуватила американського конкурента Micron Technology у порушенні восьми патентів. Про це повідомляє Reuters.

YMTC подала позов проти Micron і підрозділу Micron Consumer Products Group до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Згідно із заявою, Micron використовувала запатентовані технології YMTC, щоб протистояти конкуренції, а також отримати та відстояти частку ринку. У позові йдеться, що Micron не платить справедливу частку за використання запатентованих винаходів.

"Хоча ми не можемо обговорювати особливості поточного судового розгляду, я можу підтвердити, що YMTC нещодавно подала позов до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії проти Micron Technology, Inc. за порушення патентів нашої компанії, пов'язаних із розробкою, виробництвом і технологією 3D NAND, — йдеться в заяві YMTC для Reuters. — Ми впевнені, що це питання буде вирішено швидко".

Американська Micron виробляє чіпи пам'яті DRAM, чіпи флеш-пам'яті NAND і конкурує з південнокорейськими компаніями Samsung Electronics і SK Hynix, а також з японською Kioxia, підрозділом Toshiba. Як зазначає Reuters, YMTC — набагато менший конкурент, якому минулого року США заборонили купувати деякі американські компоненти.

Агентство Reuters розглядає ситуацію як черговий виток технологічної війни між США і Китаєм. У США останніми роками посилили обмеження на експорт технологій виробництва чипів до Китаю з міркувань безпеки. Зі свого боку Китай заявив, що продукти Micron не пройшли перевірку мережевої безпеки та заборонили їх купівлю операторам ключової інфраструктури.

Reuters нагадує, що 2018 року компанія Micron була втягнута в суперечку за участю китайського виробника мікросхем Fujian Jinhua, підтримуваного державою, якого звинуватили в крадіжці комерційної таємниці (але він заперечував це). Пізніше того ж року її основна продукція була піддана тимчасовій забороні на продаж у Китаї.

Китай колись був найбільшим ринком Micron, забезпечивши половину її доходу у 20 мільярдів доларів у 2017 фінансовому році. Ця частка скоротилася до 16% у 2022 році, коли компанія закрила операції DRAM у Шанхаї. При цьому, як зазначає агентство, американська Micron заявила, що зберігає бізнес із Китаєм. У червні компанія заявила, що найближчими роками інвестує $590 мільйонів у свій завод з пакування чиплетів у місті Сіань і вперше представила свою продукцію на торговій виставці в Шанхаї цього місяця.

Раніше Фокус повідомляв, що компанію Huawei звинувачують у крадіжці секретів ASML. Китайська компанія переманила співробітника та отримала секретні дані про виробництво процесорів.