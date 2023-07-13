Китай робить ставку на чиплети, щоб пережити санкційну блокаду США та ЄС: у чому суть

Пекін активно використовує технологію чиплетів для розвитку штучного інтелекту та автомобілів з автопілотом.

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Чиплети (продукт прискореного виробництва чіпів) мають особливе значення для Китаю з огляду на обмеження на обладнання для виробництва процесорів, пише Reuters. З їхньою допомогою Китай у прискореному темпі намагається протистояти обмеженню на постачання повноформатних процесорів зі США та забороні на продаж літографічного обладнання з Нідерландів і Японії.

Що таке чиплети

Грубо кажучи. Це ефективний спосіб пакування груп невеликих напівпровідників у єдиний потужний "мозок", здатний використовуватися скрізь: від центрів обробки даних до звичайних гаджетів. Чиплети, або маленькі чіпи, можуть бути розміром з піщинку або трохи більші за ніготь, а потім їх зазвичай об'єднують у єдиний кластер, званий "розширеним пакуванням".

Цю технологію все частіше використовують ІТ-гіганти в гонитві за тим, щоб зробити транзистори максимально мініатюрними. Тісне з'єднання мікросхем разом може допомогти у створенні потужніших систем без зменшення розміру транзистора, оскільки кілька мікросхем можуть працювати як один "мозок".

До речі, лінійка високопродуктивних комп'ютерів Apple використовує технологію чиплетів. Не відстають від неї й такі гіганти, як Intel та AMD, які мають свої чиплети.

Китай ще до введення санкцій став закуповувати цю технологію у США, пише Reuters. Як приклад агентство наводить продаж американського стартапу zGlue в руки компанії Chipuller із китайського Шеньчженя ще 2021 року.

Чиплет від AMD Фото: AMD

Чим важливі чиплети для Китаю

Технологія швидкого пакування безлічі дрібних процесорів у єдину схему дає змогу КНР обходитися без "повноцінних" сучасних чипів NVIDIA, які необхідні для розвитку штучного інтелекту. Як відомо, США заборонили своїм технологічним гігантам поставляти в Китай свої останні розробки. Навіть донедавна дозволені "урізані" GPU NVIDIA A800 і H800 потрапили під санкції.

"Завдяки раніше придбаним технологіям і патентам Китай все ще може розробити 3D-стекінг або іншу технологію чіпсетів, щоб обійти ці обмеження", — каже Чарльз Ши, аналітик чіпів із брокерської компанії Needham. "Це дійсно розумна стратегія і вона напевно спрацює", — підкреслив експерт.

Згідно з оглядом Reuters, китайська влада останніми роками частіше згадувала чиплети до 2021 року. Принаймні у 20 політичних документах місцевої та центральної влади це згадується як частина ширшої стратегії з розширення можливостей Китаю в галузі "ключових і передових технологій".

Такий вигляд має технологія чиплет від Intel Фото: Intel

Чиплети як порятунок китайської ІТ-індустрії

Важливо зазначити, що на відміну від чітких санкцій на кшталт заборони на постачання процесорів і літографічного обладнання, продавати чиплети США не забороняли. Тому не можна сказати, що в Китаю є великі проблеми з купівлею цієї технології чи патентів на Заході, хоча місцева влада намагається всіма способами "ставити палиці в колеса".

Конгресмен Майк Галлахер, впливовий законодавець, чий спеціальний комітет з Китаю наполягав на тому, щоб адміністрація Байдена зайняла більш жорстку позицію щодо Китаю, сказав Reuters, що продаж американської zGlue у 2021 році підкреслює "нагальну потребу реформування CFIUS" — органу, який відповідає за аналіз та видачу дозволів на придбання зарубіжними компаніями патентів США.

Зараз, за даними Dongguan Securities, близько чверті світового ринку "розширеного пакування" чиплетів припадає якраз на Китай. Є всі підстави припускати, що в цьому сегменті очікуються нові великі інвестиції в КНР.

Найголовніша перевага Китаю в цьому сегменті в тому, що подібні чиплети можуть бути сконфігуровані під запити будь-якого замовника "буквально протягом трьох-чотирьох місяців", каже голова Chipuller Ян Мен. За словами Яна, за правильних умов чиплети можуть врятувати Китай від американських технологічних санкцій.

До речі, Chipuller — не єдина фірма, що використовує технологію чиплетів. Підсанкційний Huawei так само останнім часом активно подає патенти на чиплети. Минулого року Huawei опублікувала в Китаї понад 900 патентних заявок і грантів, пов'язаних із чипсетами, що в 30 разів більше, ніж у 2017 році.

Раніше Фокус писав, що в Китаї триває продаж "санкційних" чіпів для ШІ. Продаються втридорога, але дістати їх все-таки можна.