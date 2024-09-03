В Британии паб придумал "устройство" для тех, кто много выпил и не держится на ногах (фото)
В сети "изобретение" паба вызвало двоякие впечатления. Некоторые пользователи считают его действенным и полезным, другие назвали негигиеничным и таким, что будет отпугивать клиентов.
В Великобритании в графстве Стаффордшир в местном пабе придумали, как удержать на ногах в туалете клиентов, которые слишком много выпили и не могут попасть в писсуар. Для таких клиентов на потолок прицепили подушку. Об этом пишет Daily Star.
Так, санузел в заведении оснастили подушкой от стула, которую прикрепили на уровне головы над писсуаром. Нетрезвые клиенты, решившие сходить в туалет, упираются в нее головой, таким образом фиксируя себя от падений и шатаний, и делают свои дела.
Для тех, кто не может удержаться на ногах после нескольких пинт, есть также ручка, за которую можно держаться.
В сети "изобретение" паба вызвало двоякие впечатления. Некоторые пользователи считают его действенным и полезным, другие назвали негигиеничным и таким, что будет отпугивать клиентов.
"О боже мой. Это смешно, отвратительно и в то же время гениально", — прокомментировал один из пользователей сети.
"Тригонометрическое мочеиспускание", — назвал такой поход в туалет другой.
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