Занимаются сексом не просыпаясь: ученые изучили самые странные проявления лунатизма

Лунатизм является широко известным явлением, но то, как его показывают в фильмах и описывают в литературе является лишь верхушкой безумного айсберга, способного удивить даже осведомленных людей.

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Исследователи из Университета Земмельвайса в Будапеште в ходе недавнего изучения необычного поведения во сне раскрыли некоторые интересные факты о феномене лунатизма и связанных с ним действиях. Их исследование, в ходе которого были изучены сотни видеороликов в Интернете, проливает свет на поведение людей разных возрастов и полов во сне, выявляя закономерности, которые многим могут показаться удивительными, пишет New York Post.

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Исследование показало, что женщины в большей степени, чем мужчины, склонны выполнять сложные задачи во время лунатизма, например, обращаться с электроприборами или пользоваться кухонной утварью. Это опровергает распространенное мнение о том, что лунатизм обычно связан с простыми движениями, такими как ходьба или разговор. Кроме того, лунатизму более подвержены молодые люди — дети и молодые взрослые, а с возрастом вероятность этого снижается.

Интересно отметить, что пожилые мужчины значительно более склонны к проявлению физической агрессии во время сна, чем молодые люди. Они также чаще совершают замысловатые движения во время сна. С другой стороны, пожилые люди, как правило, реже покидают свои дома или занимаются потенциально опасными видами деятельности, такими как вождение автомобиля, во время этих бессознательных состояний.

Причины такого поведения во сне, известного как парасомнии, разнообразны. Они могут варьироваться от генетических факторов и стресса до лишения сна и влияния таких веществ, как алкоголь. Понимание этих причин крайне важно, поскольку парасомнии затрагивают значительную часть населения, причем дети подвержены им в большей степени, чем взрослые.

Один из наиболее спорных выводов касается "сексомнии" — состояния, при котором люди могут вступать в сексуальные отношения во время сна, что приводит к сложным юридическим и личным проблемам. В исследовании говорится о возможности недопонимания и важности распознавания и устранения подобных состояний, подчеркивается необходимость информированности и профессионального вмешательства.

Это исследование не только позволяет глубже понять загадочный мир сна, но и указывает на важность борьбы с расстройствами сна и поведением, которые могут иметь значительные последствия для безопасности и благополучия людей. По мере того как мы продолжаем раскрывать секреты нашей ночной активности, результаты исследования Университета Земмельвейса являются ступенькой на пути к более обоснованному обсуждению и лечению тех, кто страдает парасомниями.

Ранее Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

Также Фокус писал о том, чем опасен дневной сон. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

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