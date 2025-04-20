Жінка вирішила розлучитися з коханням всього життя: все через невдалий пранк чоловіка

27-річна жінка розповіла, що вирішила розійтися зі своїм бойфрендом через його невдалий жарт. Будучи у відчаї, вона під час прогулянки у морі викинула спільні обручки на солідну суму.

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Про це вона розповіла на одному з форумів Reddit.

Героїня історії розповідає, що її 29-річний хлопець запросив разом покататися на яхті в океані. Однак романтичне побачення швидко обернулося неймовірним — її чоловік змінився в обличчі та сказав, що в нього була інтрижка.

"Щоб ви розуміли, він — комедіант. Він завжди над чимось жартує, весь час говорить дурниці. Але ніколи не жартував про наш шлюб, стосунки або зраду, ніколи. Тому все те, що він це сказав, виглядало чистою правдою", — розповідає жінка.

Водночас вона додає, що було дуже злою і відчувала біль. Тому вона взяла спільні обручки та викинула їх далеко за борт яхти.

"Він просто завмер від побаченого. Але потім почав кричати та казати, що це був лише жарт, пранк, і що все це він несерйозно. Також він у пориві гніву назвав мені ідіоткою", — переповідає героїня історії, додавши, що потім він обізвав її "шльондрою".

Жінка пише, що у відповідь вирішила не мовчати. Вона не стрималася та назвала свого бойфренда "придурком" і "козлом", а також звинуватила його в тому, що через його жарти вона втратила коштовну річ.

"Я плакала потім. Мені було шкода викинутої обручки. Вона була чудовою. І так, це правда, я викинула обручки вартістю 8000 фунтів (майже 439 тис. грн). Тоді я не знала, хто з нас мав рацію. Однак я перепросила за свій вчинок і не почуваюся винуватою", — пише героїня історії, додавши, що згодом її вже колишній бойфренд таки справді мав роман з іншою.

В коментарях до допису жінки, виникли різні думки про те, що сталося. Один з дописувачів заявив, що в пориві емоцій "можна багато що утнути, а тому реакція хоч і була природньою, але обручки за таку суму справді шкода".

"Я от читаю і думаю: а що таке жарт? Бо з цієї історії виходить, що невдалий жарт, який був сущою правдою, ще й обійшовся в солідні гроші", — написала друга юзерка.

Третій користувач відзначив, що пранки про стосунки чи шлюб у парі "є поганою ідею". Думку дописувача підтримав ще один користувач, який переконаний, що головною бідою цієї пари була "клята незрілість".

"Просто дві речі: не жартуйте про стосунки, бо це дуже тупо. І друге — слід думати головою, що робите. А то можна наробити біди", — резюмував невідомий юзер.

Раніше повідомлялося, що молода пара навчилась заробляти тисячі доларів в морі. Вони живуть на багатомільйонних суперяхтах і плавають навколо світу, розповідаючи про свої пригоди.

Згодом стало відомо, що фотограф потай зняв парочку на лавці. Виявилося, що ця пара разом уже майже пів століття, а разом вони полюбляють перебувати серед цікавих місць.