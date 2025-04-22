Гимнастка Ризатдинова могла стать новой "Холостячкой": она рассказала, почему отказалась

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова призналась, что даже не зарегистрирована в Tinder. Спортсменка объяснила, что есть предел, который она не хочет переходить.

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Об этом известно из интервью, опубликованного 21 апреля изданием Viva.

"Возможно, это какие-то внутренние установки или рамки, которые я сама себе сформировала. Но я действительно считаю, что не просто так спортсменов называют дипломатами своей страны. Нас знают во всем мире, мы — своеобразные инфлюенсеры, за которыми следит большая международная аудитория. И мы можем как позитив передавать этой аудитории, так и что-то не слишком хорошее", — пояснила Ризатдинова.

Она подчеркнула, что имеет большую аудиторию, и ее подписчики — это женщины и дети. Гимнастка чувствует ответственность перед ними.

Фото Анны Ризатдиновой Фото: viva.ua

"Именно по этой причине я отказалась от участия в шоу "Холостячка", потому что понимаю, что дети будут смотреть, и я должна транслировать определенные ценности. Даже когда публикую что-то в соцсетях, всегда задаю себе вопрос: "А стоит ли это показывать?". Да, я — молодая женщина, у меня спортивное тело, и это абсолютно нормально — показывать его, но есть граница, которую я не хочу переходить — именно из-за осознания, что на меня смотрят дети", — поделилась она.

Ризатдинова отметила, что многие пары находят друг друга через приложение Tinder. Но она сама не верит, что найдет вторую половинку таким способом, поэтому даже не зарегистрирована там.

Фото Анны Ризатдиновой Фото: viva.ua

"И, пожалуй, даже не хочу, чтобы мой человек там был. Это мое внутреннее ощущение", — добавила спортсменка.

Напомним, создатели шоу "Холостяк" анонсировали новый сезон, главным героем которого станет украинский актер Тарас Цимбалюк. Возвращение романтического проекта на экраны обещают уже осенью.

Участница шоу "Холостяк" и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях покорила вершину Килиманджаро. На высоте более 6 километров она полежала в снегу и выпила сладкую газировку.