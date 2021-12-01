Повна апатія та перевтома: гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про моральне вигоряння (відео)

Спортсменка зізналася, що має психологічні проблеми останні два тижні.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова опублікувала відеокліп на своїй сторінці в Instagram і розповіла про моральне вигоряння, з яким зіткнулася останні кілька днів.

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"Моральне вигоряння. З вами відбувалося таке? Як ви виходили з цього стану, коли не можеш встати з ліжка?! Я вже другий тиждень борюся з цим станом, коли начебто в тебе є цілі та завдання, відповідальність, мотивація, але нічого не хочеться! Повна апатія, перевтома та одне бажання — вибратися на сонечко", — написала Різатдінова.

Водночас у відеоролику спортсменка танцює і позує у різних ракурсах.

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У 2019 році дівчина брала участь у проєкті "Танці із зірками", де дійшла до фіналу, а через рік запустила власну школу художньої гімнастики. У 2021-му Різатдінова була телеведучою під час літніх Олімпійських ігор на каналі UA:Перший.

Раніше Ганна Різатдінова розповіла про причини, які спонукали її завершити кар'єру. За її словами, в неї зникла мотивація після виграної бронзової медалі на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, в 2016 році. Зазначимо, що в 2013 році спортсменка виграла чемпіонат світу з художньої гімнастики.

У спортсменки був роман з екснародним депутатом Олександром Онищенком, але в 2019 році пара розлучилася. Цей факт підтвердив як депутат-утікач, так і сама гімнастка. Ганна Різатдінова самостійно виховує сина.

Фокус повідомляв, що гімнастка Ганна Різатдінова планувала участь у парламентських виборах за тим же округом, за яким намагався пройти до Верховної Ради Олександр Онищенко.