Полная апатия и переутомление: гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о моральном выгорании (видео)

Спортсменка призналась, что испытывает психологические проблемы в последние две недели.

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова опубликовала видеоклип на своей странице в Instagram и рассказала о моральном выгорании, с которым столкнулась в последние несколько дней.

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"Моральное выгорание. С вами происходило такое? Как вы выходили из этого состояния, когда не можешь встать с кровати?! Я уже вторую неделю борюсь с этим состоянием, когда вроде бы у тебя есть цели и задачи, ответственность, мотивация, но ничего не хочется! Полная апатия, переутомление и одно желание — выбраться на солнышко", — написала Ризатдинова.

В тоже время, в видеоролике спортсменка танцует и позирует в разных ракурсах.

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В 2019 году девушка участвовала в проекте "Танцы со звездами", где дошла до финала а год спустя запустила собственную школу художественной гимнастики. В 2021-м Ризатдинова была телеведущей во время летних Олимпийских игр на канале UA:Перший.

Ранее Анна Ризатдинова рассказала о причинах, побудивших ее завершить карьеру. По ее словам, у нее пропала мотивация после выигранной бронзовой медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в 2016 году. Отметим, что в 2013 году спортсменка выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике.

У спортсменки был роман с экс-народным депутатом Александром Онищенко, но в 2019 году пара рассталась. Этот факт подтвердил как беглый депутат, так и сама гимнастка. Анна Ризатдинова самостоятельно воспитывает сына.

Фокус сообщал, что гимнастка Анна Ризатдинова планировала участие в парламентских выборах по тому же округу, по которому пытался пройти в Верховную Раду Александр Онищенко.