"Мотивации больше нет". Ризатдинова рассказала, почему завершила карьеру

Бывшая спортсменка призналась, что потеряла искру от спорта и ей не хватало мотивации.

Украинская олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова написала пост, в котором рассказала, почему приняла решение завершить карьеру.

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"Мне пришлось завершить свою карьеру уже в 2016 году сразу после выигранной олимпийской медали. По дороге к медали в Рио я понимала, что это последние мои спортивные моменты.

Художественная гимнастика – спорт для молодых спортсменов и в 23 я уже чувствовала себя ветераном спорта. Я старалась изо всех сил, было тяжело и физически, и морально. Я часто имела депрессию и срывалась, хотела жить человеческой жизнью.

Мне хотелось отношений, посмотреть мир, завести какие-то хобби и иметь дела без гимнастики. Я была переполнена спортом и эта чаша окончательно переполнилась. Это был лучший момент, чтобы уйти", – вспоминает Ризатдинова в своем Instagram.

Бывшая спортсменка впервые призналась, что тренеры тогда не поддержали ее решения и советовали возобновить карьеру, но она не сумела найти в себе мотивацию заниматься спортом дальше.

"Я чувствовала, что дальше тренироваться мне уже не было смысла. Меня до сих пор спрашивают: "Хочу ли я вернуться в спорт?", "Не жалеешь, что бросила гимнастику?". Конечно, нет. Это было взвешенное, взрослое решение, я его приняла еще до старта Олимпиады", – сказала Ризатдинова.

После завершения карьеры украинка приняла решение строить Академию Ризатдиновой, в которой молодые спортсмены смогут заниматься художественной гимнастикой.

Ранее Анна Ризатдинова участвовала в украинском телевизионном шоу "Танцы со звездами", но проиграла там в финале.