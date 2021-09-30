"Мотивації більше немає". Різатдінова розповіла, чому завершила кар'єру

Колишня спортсменка зізналася, що втратила іскру від спорту і їй не вистачало мотивації.

Українська олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова написала пост, у якому розповіла, чому вирішила завершити кар'єру.

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"Мені довелося завершити свою кар'єру вже у 2016 році відразу після виграної олімпійської медалі. По дорозі до медалі в Ріо я розуміла, що це останні мої спортивні моменти.

Художня гімнастика — спорт для молодих спортсменів і у 23 я вже відчувала себе ветераном спорту. Я намагалася з усіх сил, було важко і фізично, і морально. У мене часто була депресія, і я зривалася, хотіла жити людським життям.

Мені хотілося відносин, подивитися світ, завести якісь хобі і мати справи без гімнастики. Я була переповнена спортом і ця чаша остаточно переповнилася. Це був найкращий момент, щоб піти", — згадує Різатдінова у своєму Instagram.

Колишня спортсменка вперше зізналася, що тренери тоді не підтримали її рішення і радили відновити кар'єру, але вона не зуміла знайти в собі мотивацію займатися спортом далі.

"Я відчувала, що далі тренуватися мені вже не було сенсу. Мене досі питають: "Чи хочу я повернутися в спорт?", "Чи не шкодуєш, що кинула гімнастику?". Звичайно, ні. Це було зважене, доросле рішення, я його прийняла ще до старту Олімпіади", — сказала Різатдінова.

Після завершення кар'єри українка вирішила будувати Академію Різатдінової, у якій молоді спортсмени зможуть займатися художньою гімнастикою.

Раніше Ганна Різатдінова брала участь в українському телевізійному шоу "Танці з зірками", але програла там у фіналі.