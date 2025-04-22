Гімнастка Різатдінова могла стати новою "Холостячкою": вона розповіла, чому відмовилась

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова зізналась, що навіть не зареєстрована у Tinder. Спортсменка пояснила, що є межа, яку вона не хоче переходити.

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Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 21 квітня виданням Viva.

"Можливо, це якісь внутрішні установки або рамки, які я сама собі сформувала. Але я дійсно вважаю, що не просто так спортсменів називають дипломатами своєї країни. Нас знають у всьому світі, ми — своєрідні інфлюенсери, за якими слідкує велика міжнародна аудиторія. І ми можемо як позитив передавати цій аудиторії, так і щось не надто добре", — пояснила Різатдінова.

Вона підкреслила, що має велику аудиторію, і її підписники — це жінки та діти. Гімнастка відчуває відповідальність перед ними.

Фото Ганни Різатдінової Фото: viva.ua

"Саме з цієї причини я відмовилася від участі в шоу "Холостячка", тому що розумію, що діти будуть дивитися, і я маю транслювати певні цінності. Навіть коли публікую щось у соцмережах, завжди ставлю собі запитання: "А чи варто це показувати?". Так, я — молода жінка, у мене спортивне тіло, і це абсолютно нормально — показувати його, але є межа, яку я не хочу переходити — саме через усвідомлення, що на мене дивляться діти", — поділилась вона.

Різатдінова зазначила, що багато пар знаходять одне одного через застосунок Tinder. Але вона сама не вірить, що знайде другу половинку таким способом, тож навіть не зареєстрована там.

Фото Ганни Різатдінової Фото: viva.ua

"І, мабуть, навіть не хочу, щоб моя людина там була. Це моє внутрішнє відчуття", — додала спортсменка.

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