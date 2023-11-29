Идеальная месть: девушка собралась на свадьбу к бывшему в белом платье с сюрпризом (фото)

У Кэролайн Рике отличное чувство юмора. Она рассказывает, что появится на торжестве не просто так.

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Американка Кэролайн Рике решила оригинально отомстить бывшему бойфренду и появится на его свадьбе в белоснежном платье, как у невесты. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok, чем вызвала бурную реакцию у трех миллионов подписчиков.

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"Готовлюсь ехать на свадьбу моего бывшего парня. Да, меня пригласили", — говорит Кэролайн и показывает на камеру два варианта мини-платьев, которые она планирует надеть на торжество.

Девушка с отличным чувством юмора объяснила, что согласилась на это предложение, потому что это впервые, когда ее экс-бойфренд Джексон предложил самостоятельно заплатить за ужин. Раньше они всегда разделяли счет пополам.

Но это еще не все. Рике показала свой самодельный подарок для молодоженов, — это альбом воспоминаний и откровенных заметок об их с Джексоном несчастном романе. На одной из фотографий они знакомятся с его родителями, на другой — образ гипотетического малыша, которому так и не суждено было появиться на этот свет.

Затем Кэролайн достала открытку, написанную специально для жениха и невесты, и прочитала забавное послание: "Теперь, подруга, это твоя проблема. Ха-ха, шучу, счастья вам в браке, с любовью Кэролайн".

Кэролайн показывает открытку, которую подарит бывшему на свадьбу Фото: tiktok.com/@richcaroline

Также американка упаковала в дорогу рюкзак, предусмотрительно положив туда лоток риса, туфли на каблуках и косметичку — на тот случай, если растрогается и заплачет во время церемонии.

Пользователи TikTok наперебой шутят в комментариях под видео.

"Знаешь, я понимаю, почему между вами ничего не получилось", "Какой-то парадокс", "Вообще-то на чужую свадьбу белое надевать не принято", "Жестоко и бездушно", "Кажется, это идеальная месть", — пишут они.

Напомним, ранее Фокус писал и о других планах мести бывшим. Например, парень из Аргентины, узнав об измене своей любимой девушки, придумал нестандартную идею, как ей хорошенько насолить.

Кроме того, мы рассказывали историю будущей невесты, которая узнала об измене любимого за ночь до свадьбы. Девушке даже не приходило в голову, что возлюбленный встречается с другой за ее спиной.