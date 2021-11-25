Жінка, яка вийшла заміж за себе, розлучається через нове кохання

Кріс Галера в день свого весілля заявляла, що не збирається розлучатися, проте змінила своє рішення за три місяці.

33-річна бразильська модель із Сан-Паулу Кріс Галера, яка, розчарувавшись у чоловіках, у вересні цього року вийшла заміж за себе, заявила, що вирішила розірвати шлюб, оскільки "закохалася в декого іншого", пише Mirror.

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За словами Кріс, вона була дуже щаслива у своєму так званому сімейному житті із самою собою, проте нещодавно зустріла людину, поряд з якою повірила в те, що справжнє кохання існує, і заради цих відносин готова до розлучення, щоб "не було зрад".

Історія весілля цієї жінки облетіла чимало ЗМІ. Перед тим, як вирушити на сольну церемонію одруження, Кріс говорила буквально таке:

"Я досягла точки, коли я подорослішала і зрозуміла, що я сильна і рішуча жінка. Я завжди боялася залишитися сама, але я зрозуміла, що мені потрібно навчитися почуватися добре. Коли це сталося, я вирішила відсвяткувати це".

У день весілля Кріс з'явилася в білій сукні з величезним декольте, яке не приховувало її численних татуювань. Вона позувала перед католицькою церквою в Сан-Паулу.

[ + – ] Кріс Галера у день весілля

"Та народ, це правда! Я потрапила у хвилю сологамії і вирішила вийти заміж за себе ♥ Я святкую свою любов до себе і хочу надихнути інших жінок підняти свою самоповагу! Ви коли-небудь замислювалися, чи приживеться ця мода?! Ха-ха … Ця новина викликала резонанс тут, у Бразилії, і за кордоном 😀… Я отримую тисячі повідомлень від чоловіків та жінок з усього світу, які бажають вийти за мене заміж 🤣… Шкода, тому що я не збираюся розлучатися зі мною найближчим часом ☺️☺️☺️ ... Сологамія для тих, хто не знає, — це одруження людини із самою собою 😉😉😉 ... Тепер я хочу, щоб всі мене вітали 🎉🍾🎊 😀", — написала наречена.

Коли Галера поділилася фотографіями та емоціями від весілля у соцмережах, на неї обрушилося чимало критики.

"Я вирішила, що більше не читатиму ненависні коментарі. Думка людей не змінить того, що я думаю, і нічого не додасть до цього", — зізналася модель.

Ім'я нового коханого (або коханої) Кріс поки що не називає. В її акаунті чимало відвертих фото та відео, на яких вона позує з дівчатами у спідній білизні та топлес. Крім того, вона знімається у вельми провокативному шоу "Стажери" з чітким ухилом у тематику "жіночого кохання".

[ + – ] Кріс Галера у шоу "Стажери"

На відміну від Кріс, британка Карен Рід виявилася більш постійною у своїх почуттях і у травні відзначила 11-річчя шлюбу із самою собою. Інша мешканка Великобританії пов'язала себе узами шлюбу з деревом, причому на церемонії були присутні її бойфренд та двоє дітей.