Женщина вышла замуж за тряпичного мужчину и "родила" от него ребенка (видео)

По словам Мейривоне Роши Мораес, ее муж – практически идеален, но все же имеет один недостаток.

37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии влюбилась в тряпичную куклу, что не только вышла за нее замуж, но и "родила" ребенка, пишет Mirror.

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Мужчину по имени Марсело для дочери сделала ее мать, желая скрасить ее одиночество и создать ей партнера по танцам. Игрушка получилась настолько впечатляющей, что девушка влюбилась в нее и даже вышла замуж. Свадьба проходила в присутствии 250 гостей из числа родственников и друзей, после чего новоиспеченная жена повезла "мужа" в свадебное путешествие в Рио-де-Жанейро.

Одной свадьбы Мейривоне было мало, и уже вскоре она объявила о том, что беременна. Во время "вынашивания ребенка" бразильянка даже набрала почти 2 кг. В положеный срок "родился" тряпичный сын Марселино. Домашние "роды" продолжались 35 минут в присутствии врача и медсестры. Однако только медиками процесс не ограничился, поскольку появление на свет куклы транслировалось в прямом эфире, и его смотрели 200 человек.

22 июня Марселино исполнился месяц, о чем его "мать" поспешила рассказать в соцсети.

Сейчас Мейривоне абсолютно счастлива и с радостью делится подробностями своей необычной семейной жизни.

"Он – мужчина, которого я всегда хотела в своей жизни. Семейная жизнь с ним прекрасна. Он не ругается со мной, не спорит и просто понимает меня. Марсело — отличный и верный муж. Он такой мужчина, и все женщины ему завидуют. Когда моя мама создала Марсело и впервые познакомила меня с ним, я влюбилась в него. Это была любовь с первого взгляда… Он вошел в мою жизнь, и все это обрело смысл", – рассказала Сейривоне журналистам.

По ее словам, у ее идеального мужа все же есть одна проблема:

"У него так много замечательных качеств, но единственный недостаток – он ленив. Он вообще не работает. Но я воин, и я продолжаю это для нас"

Женщина добавила, что у нее сильный характер, поскольку родители научили ее быть честным, бескорыстным и хорошим человеком. Однако ее очень злит, когда люди говорят, что ее брак и ребенок – не более чем фейк.

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