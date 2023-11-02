Історія, що підкорила інтернет: китаянка вийшла заміж за пожежника, який врятував їй життя (фото)

Дівчина була на волосок від смерті, коли зустріла майбутнього чоловіка. Ніу Ю зіслизнула з карниза, але її руку міцно схопив пожежник. Уже через три місяці вони одружилися.

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Між пожежником і жінкою, яка перебувала на межі самогубства, виникли почуття після того, як він врятував їй життя. Ця історія підкорила соцмережі, змусивши людей знову повірити в кохання. Про це пише The Thaiger.

Нещодавно в одному з багатоквартирних будинків китайського міста Фучжоу стався моторошний інцидент. Жінка, на ім'я Ніу Ю стояла на карнизі, розмірковуючи про те, як покінчити з життям. Поки вона вагалася, на місце події прибули рятувальники, які кинулися їй на допомогу.

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При наближенні пожежників жінка запанікувала, зіслизнула з карниза, але встигла вхопитися за край. Один із рятувальників одразу ж кинувся до неї й міцно схопив її за руку. Поки пожежник, який перебував на карнизі, тримав її за руку, інший, висунувшись із вікна, міцно вхопив її за ногу.

Через деякий час рятувальній бригаді вдалося затягнути жінку в будівлю. Операцію з порятунку спостерігали мешканці сусіднього будинку, саме вони й виклали в мережу перші кадри події.

Три місяці потому в інтернеті з'явилися вже знімки з весілля врятованої китаянки. З'ясувалося, що вона закохалася в одного з пожежників і незабаром стала його дружиною.

Пожежник допоміг врятувати життя дівчині Фото: Douyin

Багато користувачів припустили, що рятувальник допоміг жінці, яка потребує підтримки, впоратися з важким моральним станом, і між ними потім могли виникнути романтичні почуття. Деякі наважилися заявити, що після такого випадку знову повірили в кохання. Люди писали під їхніми знімками привітання і бажали щастя.

"Рятувальник став променем світла, що розганяє темряву в серці цієї жінки. Я не знаю, через що їй довелося пройти, але тепер сподіваюся, що вона довіряє своєму коханому. Сподіваюся, вони проживуть щасливе життя", — написав один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара "влаштувала" незвичайне весілля на звалищі. Айріс Хсуе, активістка Greenpeace, та її наречений влаштували свою "екологічно чисту весільну церемонію" в січні та попросили своїх гостей принести з собою контейнери для збору залишків їжі.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.