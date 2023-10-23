"Допоки сміття не розлучить нас": подружня пара "влаштувала" незвичайне весілля на звалищі

Айріс Хсуе, активістка Greenpeace, і її наречений влаштували своє "екологічно чисте весілля" в січні та попросили своїх гостей принести з собою контейнери для збору залишків їжі.

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Тайванська пара обіймається на тлі гори сміття на незвичній весільній фотографії, яка, як сподівається наречена, яка піклується про навколишнє середовище, відучить її гостей викидати непотрібне сміття. Про це пише Philippine Star.

Айріс Хсуе, активістка Greenpeace, і її наречений влаштували своє "екологічно чисте весілля" в січні та попросили своїх гостей принести з собою контейнери для збору залишків їжі.

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Вирішивши, що показувати, а не розповідати — ефективніший метод показати приклад, подружжя з Тайбея провело фотосесію в селищі Пулі повіту Наньтоу, де кількість сміття, яке вивозять на місцеве сміттєзвалище, неухильно зростає протягом багатьох років.

"Якщо хтось із гостей не хоче брати з собою контейнер, я показую йому фотографію і кажу: "Може, ви ще раз подумаєте?". Я не знала, що це викличе такий фурор", — розповіла наречена, додавши, що в підсумку знімки привернули увагу місцевих ЗМІ.

З 1987 року на острові Тайвань з населенням 23 млн осіб діє програма з перероблювання сміття, в рамках якої переробляється понад 50% побутових відходів. Це один із найвищих показників у світі. Однак начальник санітарної служби селища Пулі Чен Чун-Хунг каже, що кількість сміття в селищі зросла в рази. У 1980-х роках вона становила близько 20 тонн на день, а зараз — близько 50.

З 1987 року на острові Тайвань із населенням 23 млн осіб діє програма з переробки сміття Фото: Chien-Ying Chiu

"Населення у нас фактично зменшується, але кількість сміття зростає з кожним роком", — розповів він журналістам.

За словами Хсуе, після того, як їхні фотографії стали широко відомі, її друзі та родичі пообіцяли переосмислити, скільки відходів вони створюють у своєму повсякденному житті. Жінка тільки рада тому, що завдяки її весільним знімкам почався такий ажіотаж.

"Якщо є можливість, ми повинні брати з собою багаторазовий посуд, кухлі та контейнери. Скоротіть своє споживання та уникайте одноразового використання пластику", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що сліпа наречена закрила гостям очі, щоб вони зрозуміли її почуття. Спочатку жінка хотіла, щоб її друзі та родичі бачили, як вона йде до вівтаря. Однак замість цього Люсі Едвардс вирішила, що їм буде краще відчути ту "гірку солодкість", яку вона відчувала останні 10 років.

Також стало відомо, що наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор. Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися весільним торжеством, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.