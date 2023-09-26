"Відчули світ Люсі": сліпа наречена закрила гостям очі, щоб вони зрозуміли її почуття (фото)

Спочатку жінка хотіла, щоб її друзі та родичі бачили, як вона йде до вівтаря. Однак замість цього Люсі Едвардс вирішила, що їм буде краще відчути ту "гірку солодкість", яку вона відчувала останні 10 років.

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У Великій Британії наречена, яка втратила зір, зав'язувала очі гостям під час своєї весільної церемонії, щоб вони могли "зрозуміти, що вона відчуває". 27-річна Люсі Едвардс почала сліпнути у віці 11 років через рідкісне генетичне захворювання шкіри. Про це пише Metro.

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У підлітковому віці жінка почала гірше бачити правим оком, а до 17 років його стан різко погіршився.

Зі своїм партнером Оллі Кейвом Люсі познайомилася 2015 року, незадовго до того, як повністю втратила зір. Пара заручилася в червні 2018 року.

"Коли ми тільки познайомилися, я була зрячою. Але завжди існувала загроза, що одного разу я не зможу бачити. Мені доводилося говорити собі, що це цілком можливо, але я все одно думала: "Ні. Цього ніколи не станеться". Я не думала, що стану сліпою нареченою, коли зустріла Оллі", — каже Люсі, телеведуча з Бірмінгема (Західний Мідлендс).

Зі своїм партнером жінка познайомилася у 2015 році Фото: SWNS

Пара призначила дату весілля на 31 серпня 2023 року. Спочатку Люсі хотіла, щоб її друзі та родичі бачили, як вона йде до вівтаря. Однак замість цього вона вирішила, що їм буде потрібніше відчути ту "гірку насолоду", яку вона відчувала у зв'язку з втратою зору протягом останніх 10 років.

"Моя сім'я турбувалася, що я втрачу свій момент. Усі повинні були побачити, як я йду до вівтаря. Горе б'є по-різному, і для них було важливо відчути це, адже я переживаю його щодня", — сказала британка.

Люсі та Оллі подбали про те, щоб їхнє весілля було якомога чуттєвішим, і орендували три оранжереї в Kew Gardens за 12 000 фунтів стерлінгів. Наречена переконалася, що у її гостей зав'язані очі. Пара також подбала про те, щоб всі інші аспекти весілля були максимально доступні.

Перші хвилини наречений був теж із зав'язаними очима Фото: SWNS

Перші хвилини наречений був теж із зав'язаними очима.

"Момент, коли ми всі зав'язали собі очі, був одним із найемоційніших у моєму житті. Ми дуже хотіли зробити цей момент рівним для нас обох, і я б ніколи не змінив того, як ми це зробили. У цей короткий момент усі присутні відчули світ Люсі", — додав Оллі.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор. Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.