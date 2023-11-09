Не знадобилося меню: чоловік під час побачення з'їв залишки їжі з чужого столу в кафе

Жінка розповіла історію про те, як її супутник з'їв залишки тостів і сосисок з неприбраного столу і їй довелося обідати на самоті. За її словами, цього було достатньо, для того, щоб у багатьох людей почався стрес.

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Одна жінка була в жаху і в подиві, що робити, коли чоловік, з яким вона зустрічається вже "кілька місяців", вирішив поласувати залишками їжі з чужого столу під час їхнього побачення. Про це пише The Mirror.

Етикет на побаченнях дуже важливий, і доти, доки ви не вступили в серйозні стосунки, вам слід поводитися якомога краще. Однак одна жінка пережила побачення, на якому її супутник дотримувався іншої думки. Замість того, щоб запитати меню, він вирішив просто з'їсть рештки тостів і сосисок із неприбраного столу. Вона зазначила, що цього достатньо, для того, щоб у багатьох людей почався стрес.

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Своєю історією жінка поділилася на форумі Mumsnet. Вона зізналася, що їй хотілося б почути чесну думку людей.

"Я зустрічаюся з чоловіком уже кілька місяців. Учора в обідній час ми пішли в кафе перекусити. Коли ми прийшли туди, сусідній столик ще не був прибраний, і на тарілках залишалося досить багато їжі. Я запитала його, що він хоче з'їсти на обід, він відповів, що з'їсть тільки залишки тостів і сосисок із неприбраного столу. Я подумала, що він жартує, і розсміялася. Але насправді він говорив серйозно. Він узяв два шматки холодного тосту і сосиски й став їсти їх без тарілки. Я сказала, що куплю йому обід, а недоїдки йому не потрібні! Він сказав, що не виносить, коли залишають їжу", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Дівчина замовила собі обід і з'їла його на самоті, оскільки її супутник уже доїдав залишки їжі людей, що пішли.

"Чи може це відштовхнути Вас від когось? Чи мені варто бути більш поступливою?! Чесно кажучи, я почувалася дуже ніяково, і мені це здалося дуже непривабливим. А як би Ви себе почували, можна дізнатися? Хотілося б почути думку людей. Для довідки: він ніколи не робив цього раніше, але натякав на те, що хотів би це зробити, коли ми бували в інших місцях. Учора я запитала його, чи не хвилюється він, що чиясь слина може потрапити на залишки їжі, але він відповів, що йому байдуже", — додала вона.

Багато користувачів форуму відгукнулися на прохання жінки й поділилися своєю думкою. Більшість людей вважала вчинок хлопця мерзенним і непристойним.

"Це просто жахливо. Я взагалі не можу пройти повз це. Яка гидота. У мене аж мурашки по шкірі. Кидайте його негайно", — написала одна жінка.

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