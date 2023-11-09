Не потребовалось меню: мужчина во время свидания съел остатки еды с чужого стола в кафе

Женщина рассказала историю о том, как ее спутник съел остатки тостов и сосисок с неубранного стола и ей пришлось обедать в одиночестве. По ее словам, этого было достаточно, для того чтобы у многих людей начался стресс.

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Одна женщина была в ужасе и в недоумении, что делать, когда мужчина, с которым она встречается уже "несколько месяцев", решил полакомиться остатками еды с чужого стола во время их свидания. Об этом пишет The Mirror.

Этикет на свиданиях очень важен, и до тех пор, пока вы не вступили в серьезные отношения, вам следует вести себя как можно лучше. Однако одна женщина пережила свидание, на котором ее спутник придерживался другого мнения. Вместо того, чтобы спросить меню, он решил просто съест остатки тостов и сосисок с неубранного стола. Она отметила, что этого достаточно, для того чтобы у многих людей начался стресс.

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Своей историей женщина поделилась на форуме Mumsnet. Она призналась, что ей хотелось бы услышать честное мнение людей.

"Я встречаюсь с мужчиной уже несколько месяцев. Вчера в обеденное время мы пошли в кафе перекусить. Когда мы пришли туда, соседний столик еще не был убран, и на тарелках оставалось довольно много еды. Я спросила его, что он хочет съесть на обед, он ответил, что съест только остатки тостов и сосисок с неубранного стола. Я подумала, что он шутит, и рассмеялась. Но на самом деле он говорил серьезно. Он взял два куска холодного тоста и сосиски и стал есть их без тарелки. Я сказала, что куплю ему обед, а объедки ему не нужны! Он сказал, что не выносит, когда оставляют еду", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Девушка заказала себе обед и съела его в одиночестве, так как ее спутник уже доедал остатки пищи ушедших людей.

"Может ли это оттолкнуть Вас от кого-то? Или мне стоит быть более сговорчивой?! Честно говоря, я чувствовала себя очень неловко, и мне это показалось очень непривлекательным. А как бы Вы себя чувствовали, можно узнать? Хотелось бы услышать мнение людей. Для справки: он никогда не делал этого раньше, но намекал на то, что хотел бы это сделать, когда мы бывали в других местах. Вчера я спросила его, не волнуется ли он, что чья-то слюна может попасть на остатки еды, но он ответил, что ему все равно", — добавила она.

Многие пользователи форума откликнулись на просьбу женщины и поделились своим мнением. Большинство людей считало поступок парня мерзким и неприличным.

"Это просто ужасно. Я вообще не могу пройти мимо этого. Какая мерзость. У меня аж мурашки по коже. Бросайте его немедленно", — написала одна женщина.

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