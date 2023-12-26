Принц Чарльз подарил всем членам своей семьи на Рождество особенные шарфы за 5500 гривен

Новые шарфы Highgrove Heritage на церковную службу в Сандрингеме надели принцесса Анна, леди Луиза Виндзор и Сэмюэль Чатто.

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Королевская семья отпраздновала Рождество традиционно, в Сандрингеме, посетив церковь на праздник. Фанаты с букетами встречали короля Чарльза, королеву Камиллу, принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми. В этом году на службе было многолюдно, ведь король пригласил детей и внуков своей супруги. И, как оказалось, он сделал всем милые подарки: новые шарфы Highgrove Heritage за 115 фунтов (около 5500 грн). Многие из одаренных, даже надели их на прогулку к церкви. Об этом пишет Daily Mail.

Шарфы "Наследие Хайгроува" появились благодаря сотрудничеству между королевским поместьем в Глостершире, Фондом принца и компанией "Джонстон из Элгина", которая производит изделия из шерсти.

На милой рождественской прогулке несколько членов королевской семьи щеголяли в обновках.

Рождество в Сандрингеме

Принцесса Анна, леди Луиза Виндзор, граф Сноудон и Сэмюэл Чатто, внук покойной принцессы Маргарет дополнили свои наряды шарфами, изготовленными из 100-процентной ультратонкой мериносовой шерсти RWS (Responsible Wool Standard) из Австралии.

Шарф был выпущен в начале октября и был представлен на Лондонской неделе ремесел. В дизайне присутствует клетка принца Уэльского, вытканная поверх увеличенной клетки Shepherd.

Принцесса Анна сделала шарф эффектной деталью своего ансамбля, надев его поверх белого пальто и подходящей бежевой шляпы с перьями.

Принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс в подаренных шарфах Фото: Getty Images

Ее супруг Тимоти Лоуренс также обернул шею шарфом во время службы в церкви Святой Марии Магдалины.

А леди Луиза, дочь герцога и герцогини Эдинбургских, сочетала свой шарф с темно-синим пальто и шляпой в тон.

Леди Луиза

Сэмюэль Чатто дополнил обновкой свое черное пальто.

Рождество в королевской семье обычно празднуют по-семейному. Все приглашенные съезжаются в Сандрингем и собираются за праздничным столом. Семья открывает подарки, некоторые из которых представляют собой шуточные презенты – это одна из традиций королевской семьи.

Затем семья посещает службу в церкви Святой Марии Магдалины рождественским утром. Как только они вернутся домой, им подадут рождественский обед, а затем начинаются послеобеденные игры.

Так отмечали Рождество при королеве Елизавете и ее сын не стал изменять традиции.

В прошлое Рождество члены королевской семьи пережили самые большие перемены за последние десятилетия: они отпраздновали свой первый праздничный период без королевы Елизаветы II, которая скончалась всего несколькими месяцами ранее.

Было замечено, что король Чарльз махал рукой толпе, собравшейся возле церкви Норфолка, чтобы пожелать ему и его семье всего наилучшего в это Рождество, идя рядом с королевой Камиллой.

Принцесса Уэльская широко улыбалась, идя в церковь в элегантном синем пальто и такой же шляпе, держа за руку свою дочь принцессу Шарлотту.

Семья принца Уильяма Фото: Getty

Младший брат Шарлотты, принц Луи, присоединился к остальным членам своей семьи и держал за руку Мию Тиндалл.

Принц Уильям держал младшего сына, известного своими выходками и шалостями за руку, а принц Джордж шел рядом.

Герцог и герцогиня Эдинбургские присоединились к остальным членам королевской семьи по пути в церковь.

Семья принца Эдварда

А принца Гарри и Меган Маркл в Сандрингеме не было. Ходили слухи, что младший сын короля пытается помириться со своим отцом. Но после выхода книги Омида Скоби стало ясно, что Рождество они проведут порознь. Гарри с семьей уехал на курорт в Коста-Рике.