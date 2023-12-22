"Это странно": раскрыты причудливые подарки короля Чарльза ІІІ на Рождество

Принц Гарри также получал забавные подарки от своих родных.

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Раскрыто причудливые подарки короля Чарльза III на Рождество. Об этом пишет Mirror.

Бывший дворецкий британского монарха Грант Гаррольд рассказал, что Чарльз дарит своим сотрудникам очень необычные подарки на рождественские праздники.

"Однажды он оставил банку лосося, а однажды я получил мясорубку, замотанную лентой", — рассказал Гаррольд.

"Ему, вероятно, дали корзину, и иногда у них было много, и он отдавал часть кусочков нам", — добавил бывший дворецкий.

Грант Гаррольд, который работал на короля Великобритании семь лет с 2004 по 2011, также вспомнил, что монарх решил оставить "забавные мелочи" в их шкафах, где сотрудники обычно получали почту.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Гаррольд сказал, что считал это "странным" получать такие подарки, поскольку он не ожидал, что суверен или любое королевское лицо сделает такой жест.

"Это показывает, что у них есть такая веселая, практическая сторона", — рассказывает мужчина.

Однако не только работники королевской семьи получают забавные подарки во время праздничного сезона.

Принц Гарри рассказал в своих мемуарах "Запасной", что его родственники придерживаются такой же традиции друг с другом.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Герцог Сассекский написал, что однажды принцесса Маргарет подарила ему рыбу-биро, которая является шариковой ручкой, и что его жена Меган Маркл присоединилась к веселью, подарив ему украшение на елку в виде королевы Елизаветы II в 2020 году.

Напомним, король Чарльз ІІІ пошутил о своих пальцах-"сосисках".

Также Фокус писал о первом Рождестве Меган Маркл в королевской семье в 2017 году.