Принц Гарри и Меган Маркл вспомнили свое первое Рождество в королевской семье

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Принц Гарри и Меган Маркл вспомнили свое первое совместное Рождество в королевской семье. Об этом пишет Express.

Как сообщается, сын принцессы Дианы оставил Меган Маркл "разбитой" после курьеза на их первом в истории королевском Рождестве в 2017 году.

Супруги и двое их детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, в этом году не будут проводить Рождество с членами королевской семьи в Великобритании. Однако в первое время их романа пара действительно пережила королевское Рождество вместе, когда Меган сопровождала возлюбленного в поместье в Норфолке.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Когда американская актриса присоединилась к королевской семье на Рождество в 2017 году, "Фирма" нарушила несколько правил, чтобы это произошло, поскольку пара еще не была жената.

Несмотря на то, что Меган, казалось бы, пыталась произвести впечатление, она совершила одну ошибку.

В документальном сериале пары от Netflix, который вышел в декабре 2022 года, Маркл вспомнила свое первое королевское Рождество.

Ей настолько понравилась праздничная атмосфера, что Меган даже позвонила своей маме, чтобы рассказать, насколько это было замечательно.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган вспоминала: "Я так ярко помню первое Рождество в Сандрингеме. Я звоню своей маме, и она спрашивает: "Как дела?"

Потом она добавила: "И я сказала: "Боже мой, это невероятно". Это просто большая семья, как я всегда хотела. И было просто это постоянное движение, энергия и веселье".

Тогда возлюбленная принца Гарри отметила, что вечером сидела рядом с принцем Филиппом, или, как она сказала, "дедушкой Х".

"И я просто подумала, что это было так замечательно. Я сказала: "О, мы общались, и это было так здорово". И я говорила об этом и говорила об этом. Он [принц Гарри] сказал: "У него плохой слух. Он ничего не слышал, что ты говорила".

Напомним, при каком условии Меган Маркл может вернуться в королевскую семью.

Также Фокус писал о традиции Виндзоров, которую принц Гарри продолжает в США.