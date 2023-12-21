Стало известно, какую королевскую рождественскую традицию продолжают принц Гарри с женой

На другом континенте у Гарри остается связь с семьей из-за соблюдения традиций.

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Стало известно, какую королевскую традицию на Рождество продолжают принц Гарри и Меган Маркл в США. Об этом пишет Hello Magazine.

Хотя принц Арчи и принцесса Лилибет еще не отпраздновали Рождество со своим дедушкой, королем Великобритании Чарльзом III, принц Гарри пытается принести немного "традиции семьи Виндзор" в их дом в праздничный период.

В своих мемуарах "Запасной", которые вышли в начале 2023 года, сын монарха рассказал о том, как они с женой открывают некоторые из своих подарков в канун Рождества.

Эта традиция королевской семьи обмениваться подарками накануне Рождества была популяризирована королевой Викторией и принцем Альбертом благодаря немецкому происхождению. Она известна как "Heiligabend Bescherung", что переводится как обмен подарками в канун Рождества.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцог Сассекский вспомнил, как провел первое Рождество в США в 2020 году. Тогда они с Меган привезли в дом елку, что очень понравилось маленькому Арчи, который бегал вокруг нее.

"И мы открывали подарки. Следуя семейной традиции Виндзоров", — отметил принц Гарри.

Одним из подарков стало игрушечное украшение в виде королевы Елизаветы, однако впоследствии сын супругов случайно сбил его с елки.

"Я услышал треск и вернулся. Куски лежали по всему полу", — вспомнил внук покойной королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Сассекские планируют примириться с королем Чарльзом III на новогодние праздники.

Также Фокус писал о том, почему дети принца Гарри и Меган Маркл не могут вернуться в Великобританию.