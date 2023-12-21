Принц Гаррі та Меган Маркл пригадали своє перше Різдво в королівській сімʼї

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Принц Гаррі та Меган Маркл пригадали своє перше спільне Різдво в королівській родині. Про це пише Express.

Як повідомляється, син принцеси Діани залишив Меган Маркл "розбитою" після курйозу на їхньому першому в історії королівському Різдві у 2017 році.

Подружжя та двоє їхніх дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет, цього року не будуть проводити Різдво з членами королівської родини у Великобританії. Однак у перші дні їхнього роману пара справді пережила королівське Різдво разом, коли Меган супроводжувала коханого до маєтку в Норфолку.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Коли американська акторка приєдналася до королівської сім'ї на Різдво у 2017 році, "Фірма" порушила кілька правил, щоб це сталося, оскільки пара ще не була одружена.

Попри те, що Меган, здавалося б, намагалася справити враження, вона зробила одну помилку.

У документальному серіалі пари від Netflix, який вийшов у грудні 2022 року, Маркл пригадала своє перше королівське Різдво.

Їй настільки сподобалася святкова атмосфера, що Меган навіть зателефонувала своїй мамі, щоб розповісти, наскільки це було чудово.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган згадувала: "Я так яскраво пам’ятаю перше Різдво в Сандрінгемі. Я дзвоню своїй мамі, і вона запитує: "Як справи?"

Потім вона додала: "І я сказала: "Боже мій, це неймовірно". Це просто велика сім’я, як я завжди хотіла. І був просто цей постійний рух, енергія та веселощі".

Тоді кохана принца Гаррі зазначила, що ввечері сиділа поруч із принцом Філіпом, або, як вона сказала, "дідусем Х".

"І я просто подумала, що це було так чудово. Я сказала: "О, ми спілкувалися, і це було так чудово". І я говорила про це і говорила про це. Він [принц Гаррі] сказав: "У нього поганий слух. Він нічого не чув, що ти говорила".

Нагадаємо, за якої умови Меган Маркл може повернутися в королівську родину.

Також Фокус писав про традицію Віндзорів, яку принц Гаррі продовжує в США.