Почему начало сыпаться Покровское направление: в ВСУ привели три основные причины

Основой причиной продвижения россиян на Покровском направлении является их ресурсное преимущество. Кроме того, ранее подготовленные укрепления больше помогают врагу наступать, чем бойцам ВСУ, которых и так катастрофически не хватает, обороняться.

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Главной причиной продвижения россиян на Покровском направлении, которое стало основным для ударов ВС РФ, является преимущество в ресурсах, — как в боеприпасах, так и человеческих. На конец июня оккупанты сосредоточили там до восьми ударных штурмовых бригад, наступая или малыми группами по 5-7 человек, или большими, по 10-30, пишет "УП".

Преимущество в живой силе, артиллерии и КАБах

Как рассказал командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады Сергей Филимонов, на позицию, которую удерживает 4 украинских солдата, за сутки может наступать до 80 россиян. Его подразделение стоит южнее Селидово и самым распространенным типом ранений у бойцов Филимонова являются пулевые, полученные в близком стрелковом бою.

Один из командиров 31-й бригады, которая раньше стояла вдоль железной дороги в селе Прогресс, вспоминает, каких сверхчеловеческих усилий стоило держать оборону.

"Помню, как мои ребята говорили: "Все, командир, я сдаюсь!". Потом ты начинаешь с ним говорить, уговаривать, он берет автомат и идет отстреливаться", — рассказывает военный.

Снаряды для остановки пехоты закончились во время боев возле Авдеевки, то есть еще в марте. Если тогда на один миномет в день выдавали 50 снарядов, то в сентябре — значительно меньше, — отмечает собеседник в 68-й бригаде.

"Это капля в море для обороны такого района", — говорит он, добавляя, что россияне чаще работают КАБами, чем Силы обороны минометами.

Батальон одной из бригад, которая уже выведена с Покровского направления, в день получал три мины на 120-й миномет. И бойцы спасались только 82-ми минами, которых давали по 40-45.

На некоторые виды вооружения снарядов нет уже месяц и ситуацию немного спасают FPV-дроны, которые предоставляли волонтеры.

В то же время, превосходя в артиллерии, россияне поливают украинские позиции управляемыми авиабомбами, которым украинская армия не может противодействовать.

Нехватка опытных, подготовленных и мотивированных бойцов

Один из военнослужащих 47-й бригады отмечает, что первой проблемой Покровского направления является это количество личного состава, второй — его подготовка, а третьей — уровень развития командования подразделений.

Военнослужащий, который провел на Покровском направлении полгода, отмечает, что огромной проблемой Сил обороны стала нехватка людей, особенно пехоты. Нехватка бойцов всегда ощущалась у всех, потому что бригады забрасывали неукомплектованными.

Например, 110-ю механизированную бригаду вызвали "тушить пожар" в Очеретино всего через два месяца после вывода из Авдеевки, где они почти два года стояли в обороне, из которых последние шесть месяцев — отражая российское наступление техникой и пехотой. И очевидно, что за два месяца бригада не успела восстановиться и набрать новых людей.

По состоянию на июль 2024 года пехота 110-й была заполнена менее чем на 40%. И сейчас бригада все еще остается на этом направлении.

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В марте 2024 года 68-ю бригаду, без отдыха, но в относительно укомплектованном виде, сняли с линии Купянск — Лиман и отправили на Покровское направление. В первом же селе Семеновка, что в паре километров к западу от Авдеевки, подразделение понесло существенные потери.

"Если в Семеновке у нас было около 90% опытных людей в подразделении и 10% новичков, то сейчас примерно такое же соотношение, только наоборот. И средний возраст новичков может быть даже не 45+, а 55+", — объясняет собеседник в 68-й.

Значительно лучше была ситуация с укомплектованностью созданных бригад — например, в 151-й. Однако у нее вообще не было боевого опыта.

Непродуманные фортификации

На Покровском направлении были возведены долговременные оборонительные точки (ДОТы), линии окопов, впрочем, значительная часть этих сооружений не приспособлена для реальной обороны. Часто они стоят посреди поля, что делает их видимыми для врага и труднодоступными для подвоза людей, БК и тому подобное.

"Когда Безуглая выкладывает фото пустых окопов и пишет, а чего их никто не охранял, то я понимаю почему. Потому что это дуристика — сидеть посреди голого поля в яме. Рано или поздно тебе просто в морду прилетит FPV-иха", — констатирует один из военнослужащих по имени Виталий.

Сергей Филимонов отмечает, что большинство позиций, даже несмотря на заранее подготовленные, бойцам "Волков Да Винчи" приходится рыть самостоятельно лопатами.

К возведенным траншеям и блиндажам посреди поля невозможно провести логистику. За противотанковыми рвами, которые ведут от позиций врага в тыл наших позиций, невозможно наблюдать.

"Эти укрепления больше помогают врагу наступать, чем нам обороняться", — подчеркивает он, добавляя, что у него даже нет людей, чтобы занять нарытые на Покровском направлении опорные пункты.

Он считает, что человек, который имеет отношение к этим фортификациям, должен понести уголовную ответственность.

За Покровское направление отвечают ОСУВ "Хортица" и ОТГ "Донецк". Первым командующим "Хортицы" был генерал-лейтенант Юрий Содоль, действующим является бригадный генерал Андрей Гнатов. Первым командующим "Донецка" был генерал-майор Эдуард Москалев, который стал руководителем украинской военной комендатуры в Курской области России. Действующим командующим "Донецка" является полковник Александр Луценко, который был комбригом 79-й бригады ДШВ.

ОСУВ "Хортица" и ОТУ "Донецк", которые ответственны за Покровское направление, ответить на вопрос УП о причинах быстрого продвижения россиян отказались.

Ситуация на Покровском направлении

Генеральный штаб ВСУ информирует, что всего за прошедшие сутки было зафиксировано 157 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 40 атак агрессора. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки и Новогродовки.

Напомним, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев предупредил, что сейчас враг сосредоточен на трех направлениях, но может пойти в наступление на еще одном.

Также Фокус писал, что период затишья на Покровском направлении прошел: захватчики перегруппировались и активизировали наступление.