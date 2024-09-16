Ближайшие недели — определяющие: РФ готовит "неприятную неожиданность" для Генштаба ВСУ, — эксперт

Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев предупредил, что сейчас враг сосредоточен на трех направлениях, но может пойти в наступление на еще одном. По его словам, следует ждать "неприятных решений".

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ВС РФ сейчас ограничили масштаб своего наступления, сосредоточив основные усилия на трех ключевых направлениях — Кураховском, Покровском и Купянском. Подробнее об этом в эфире Radio NV 16 сентября рассказал военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Комментарий Владислава Селезнева о наступлении ВС РФ — с 7:38, 11:05, 13:51

"Я думаю, что ближайшую неделю, возможно, до трех, они станут определяющими. Именно в контексте того, что враг будет вынужден брать оперативную паузу, чтобы потратить это время на формирование определенных ресурсов, на пополнение своих резервов", — отметил он.

Эксперт описал ситуацию на Кураховском направлении как "очень угрожающую, с признаками серьезного кризиса". Там враг пытается лишить ВСУ возможности контратаковать, чтобы защитники не заблокировали штурмовые отряды на Покровском направлении. При этом соотношение сил и средств таково, что сдерживать наступление оккупантов "крайне трудно".

"И при условии того, что враг активно применяет управляемые авиационные бомбы — настоящую проблему для украинской армии, здесь я достаточно так с определенными тревогами наблюдаю за развитием этой ситуации. К большому сожалению, мы пока не имеем решений, каким образом помешать продвижению российских оккупантов именно на этом направлении", — рассказал Селезнев.

По его словам, как только ВС РФ удастся создать "определенные плацдармы" на Кураховском направлении, часть ресурсов они перебросят под Покровск. Враг стремится реализовать план по захвату города.

Эксперт пояснил, что на Покровском направлении фиксируют в основном "мясные" штурмы. В то же время на Кураховском направлении бронетехнику враг не бережет, чтобы гарантированно добиться успеха. Селезнев подчеркнул, что ситуация имеет "очень угрожающие перспективы", и пока противодействие ВСУ прогнозировать трудно.

Он сообщил, что на юге оккупанты пытаются сформировать плацдармы для полного контроля над руслом Днепра. Не исключено, что они готовы реализовать определенные планы в Запорожской области.

"Там общая численность той группировки — до 90 тысяч человек. И де-факто в последнее время они не слишком проявляли себя. С чем это связано? Или они находятся на этапе определенных приготовлений, или они не имеют возможность реализовывать эти планы?", — заявил эксперт.

По его словам, стоит ждать от врага "неприятных решений". Селезнев отметил, что активизация ситуации именно на Запорожском направлении рискует стать "неприятной неожиданностью" для украинского Генштаба.

"Оправдаются ли мои прогнозы или нет, мы, я думаю, увидим в течение ближайших недель. Но то, что ситуация набирает определенные угрожающие признаки — это факт", — добавил он.

Интенсификации боев на Запорожье может способствовать еще один фактор — погода. Как пояснил эксперт, во время осенних ливней воевать с бронетехникой в Донецкой области становится невозможно. Поля, поля и грунтовые дороги там превращаются в "сплошную грязь". Зато почвы на юге — более стабильные, поэтому враг может "хотя бы во время осенней кампании активно применять свою бронетехнику, чтобы в корне изменить ситуацию на этом участке фронта".

Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что российские оккупанты продвигаются на Угледарском направлении. Он предупредил, что продвижение исключительно на трех направлениях может обеспечить врагу выход на оперативное пространство, поэтому оборона на каждом из них является важной.

Авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание на то, что ВС РФ начали атаковать Украину целыми стаями "Шахедов". Он рассказал, о чем может свидетельствовать такое увеличение ударных дронов в небе.