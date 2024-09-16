Найближчі тижні — визначальні: РФ готує "неприємну несподіванку" для Генштабу ЗСУ, — експерт

Ексречник Генштабу Владислав Селезньов попередив, що нині ворог зосереджений на трьох напрямках, але може піти в наступ на ще одному. З його слів, слід чекати "неприємних рішень".

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ЗС РФ нині обмежили масштаб свого наступу, зосередивши основні зусилля на трьох ключових напрямках — Курахівському, Покровському та Куп’янському. Детальніше про це в ефірі Radio NV 16 вересня розповів військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Коментар Владислава Селезньова про наступ ЗС РФ — з 7:38, 11:05, 13:51

"Я думаю, що найближчий тиждень, можливо, до трьох, вони стануть визначальними. Саме в контексті того, що ворог буде змушений брати оперативну паузу, щоб витратити цей час на формування певних ресурсів, на поповнення своїх резервів", — зазначив він.

Експерт описав ситуацію на Курахівському напрямку як "дуже загрозливу, з ознаками серйозної кризи". Там ворог намагається позбавити ЗСУ можливості контратакувати, щоб оборонці не заблокували штурмові загони на Покровському напрямку. Водночас співвідношення сил та засобів таке, що стримувати наступ окупантів "вкрай важко".

"І за умови того, що ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби — справжню проблему для українського війська, тут я досить так із певними тривогами спостерігаю за розвитком цієї ситуації. На превеликий жаль, ми поки що не маємо рішень, в який спосіб завадити просуванню російських окупантів саме на цьому напрямку", — розповів Селезньов.

З його слів, щойно ЗС РФ вдасться створити "певні плацдарми" на Курахівському напрямку, частину ресурсів вони перекинуть під Покровськ. Ворог прагне реалізувати план щодо захоплення міста.

Експерт пояснив, що на Покровському напрямку фіксують здебільшого "м’ясні" штурми. Водночас на Курахівському напрямку бронетехніку ворог не береже, щоб гарантовано досягнути успіху. Селезньов наголосив, що ситуація має "дуже загрозливі перспективи" і поки протидію ЗСУ прогнозувати важко.

Він повідомив, що на півдні окупанти намагаються сформувати плацдарми для повного контролю над річищем Дніпра. Не виключено, що вони готові реалізувати певні плани у Запорізькій області.

"Там загальна чисельність того угрупування — до 90 тисяч осіб. І де-факто останнім часом вони не надто проявляли себе. З чим це пов’язано? Чи вони перебувають на етапі певних приготувань, чи вони не мають змогу реалізовувати ці плани?", — заявив експерт.

З його слів, варто чекати від ворога "неприємних рішень". Селезньов зауважив, що активізація ситуації саме на Запорізькому напрямку ризикує стати "неприємною несподіванкою" для українського Генштабу.

"Чи справдяться мої прогнози, чи ні, ми, я думаю, побачимо протягом найближчих тижнів. Але те, що ситуація набирає певних загрозливих ознак — це факт", — додав він.

Інтенсифікації боїв на Запоріжжі може сприяти ще один фактор — погода. Як пояснив експерт, під час осінніх злив воювати з бронетехнікою у Донецькій області стає неможливо. Поля, лани та ґрунтові дороги там перетворюються на "суцільну багнюку". Натомість ґрунти на півдні — стабільніші, тож ворог може "бодай під час осінньої кампанії активно застосовувати свою бронетехніку, щоб докорінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту".

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що російські окупанти просуваються на Вугледарському напрямку. Він попередив, що просування виключно на трьох напрямках може забезпечити ворогу вихід на оперативний простір, тому оборона на кожному з них є важливою.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу на те, що ЗС РФ почали атакувати Україну цілими зграями "Шахедів". Він розповів, про що може свідчити таке збільшення ударних дронів у небі.