Новая тактика армии РФ под Покровском: почему ВС РФ снова продвигаются на Донбассе

Период затишья на Покровском направлении прошел: захватчики перегруппировались и активизировали наступление. Сил и ресурсов для захвата новых территорий у врага более чем достаточно. Фокус подробно описывает происходящее на самых горячих участках фронта.

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Российская армия после нескольких дней затишья активизировалась на Покровском направлении. По состоянию на утро 16 сентября большинство атак пришлось на Покровский и Кураховский участки фронта, враг штурмовал позиции Сил обороны Украины 36 и 42 раза, рассказали в Генштабе ВСУ.

В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 36 попыток штурма возле населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак прослеживалась ближе к Гродовке и Новогродовке.

На Кураховском направлении активнее всего оккупанты действовали в районах Константиновки и Георгиевки. При поддержке авиации было совершено 16 атак на Торецком направлении недалеко от поселков Дружба, Нелеповка, Щербиновка и самого города Торецк.

Команда обозревателей DeepState сообщает о продвижении врага возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказывал о пятидневной паузе в наступлении армии России на Покровском направлении. Сейчас там достаточно сложная обстановка, мнимое затишье, по его словам, было перегруппировкой вражеских войск.

Иевлев говорит о проблемах у ВСУ на подходах от Новогродовки к селу Лисовка, бои ведутся в Селидово и на подступах к Мирнограду.

"В Гродовке у врага за последние два дня есть определенные продвижения. Несмотря на то, что техники уничтожается достаточно много, враг имеет преимущество в количестве личного состава, у них нет проблем с боекомплектами", — описал происходящее военный.

Захват Гродовки: отойдут ли ВСУ на правый берег Журавки?

Захватчики активно пытаются закрыть южный фланг под Покровском и на данном участке проходят ожесточенные бои, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

По словам аналитика, на Покровском направлении россиянам не удается оккупировать Гродовку, хотя это — вопрос времени. Силы обороны Украины будут вынуждены отойти на правый берег реки Журавка, где пройдет основная линия обороны.

Одновременно наращивая давление на севере, востоке и юге, враг стремится выйти на Жуковское водохранилище. В случае "закрытия кармана" начнутся фланговые удары по Звездному, Кураховке, Александрополю и Горняку. Селидово враг пытается обойти с юга, но глобальных продвижений нет.

"Ситуативные успехи наблюдаются в районе железной дороги и на окраинах Селидово. Но оттуда россиян довольно быстро выбивают", — подчеркивает эксперт.

Ситуативные успехи у россиян имеются на окраинах Селидово. Карта DeepState

Максимально сложное положение у ВСУ — в районе Украинска, ближе к Горняку российские войска готовятся к штурму и в скором там будет горячо.

"Россияне впритык подошли к поселку Желанное Первое, за него идут тяжелые бои. От Галициновки они двигаются вдоль реки Волчья на юг. Могут пройти через Желанное Второе с целью выхода на Жуковское водохранилище", — замечает Коваленко.

Большая концентрация российских подразделений наблюдается возле Украинска, Желанного Первого и Второго, Галицыновки и Горняка. По данным соучредителя проекта DeepState Романа Погорелого, в боях участвует вся 90-я танковая дивизия и 1-й армейский корпус.

"Задействована часть сил в Красногоровке, поэтому ВС РФ будут давить с еще большей силой в районе Селидово, Новогродовки и Гродовки", — рассказывает Фокусу аналитик.

Заход в поселок Цукурино даст оккупантам возможность двигаться по высоте для обхода Селидово или по линии вниз на Курахово. Вариантов маневров много и сил у россиян более чем достаточно, констатирует он.

Новая тактика на Донбассе? Почему войска РФ до сих пор продвигаются

В районе Покровска, как говорит Роман Погорелый, увеличивается серая зона. При этом ВС РФ глобально не изменили тактику штурмов и давят большим количеством ресурсов.

Последнее время возле Покровска наблюдается концентрация профессиональных военных с хорошим вооружением. Боевые специалисты "не лезут на рожон" и действуют предельно расчетливо, уточняет аналитик.

"Всегда ищут слабые места и возможности обходов при неудачных лобовых атаках в лоб. Сюда стоит добавить постоянные артобстрелы и мощные авиаудары", — комментирует Погорелый.

В качестве примера он вспоминает недавнюю серию мощных ударов захватчиков по шахте "Южнодонбасская №3" в Угледаре. Украинские войска держали оборону в этом районе.

Особую проблему соучредитель проекта DeepState видит в разнице действий союзников России и Украины. Поддерживающие оккупантов режимы не выставляют им ограничения и не руководствуются внутриполитическими проблемами.

"Россия ведет с партнерами бартерные сделки: первая получает боеприпасы, а вторые — нужные ресурсы. В результате армия РФ равняет с землей наши города, а мы выслушиваем заявления о внутренних проблемах на Западе и боязни эскалации. Полный абсурд, нам нужно чем-то отвечать. Где контрбатарейная борьба, системы ПВО для работы по авиации, ракеты на удары по тылам и прочее?" — задает вопрос эксперт.

Существует и другая возможная причина продолжения наступления россиян на Покровском направлении. Командование ВСУ, по словам нардепа Марьяны Безуглой, отправляет на горячие участки фронта мобилизованных солдат среднего возраста, которые "не смогли порешать с ТЦК" вопрос освобождения от службы. За время базовой подготовки эти новобранцы практически ничему не научились.

"Наши люди погибают необученными или убегают из-за страха, неопределенности и отсутствия элементарных навыков, если только они сами и боевая бригада не берется за подготовку в ограниченные временные рамки с минимумом возможностей", — отмечала политик.

Напомним, украинские военные недавно показали работу FPV-дрона, сбрасывающую зажигательную смесь. Таким БПЛА атаковали позиции россиян в селе Михайловка на Покровском направлении.

Фокус ранее описывал последствия атаки российскими войсками по Дмитровскому мосту в Покровске Донецкой области, который соединял город с Мирноградом. Разрушение всех мостов входит в задачи ВС РФ с целью усложнить логистику ВСУ.