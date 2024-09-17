Судьба Бахмута или пространство для маневра: комбат ВСУ рассказал, что ждет Покровск

Подразделение "Волки Да Винчи" сейчас стоит южнее Селидово. По словам Сергея Филимонова, в обороне ВС РФ есть слабые места и один из вариантов для Покровска — разрезать выступ с обеих сторон и взять россиян в окружение.

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Российские войска снова продвигаются на Донбассе. Поэтому некоторые считают, что Покровск ждет судьба Бахмута. Через несколько месяцев тяжелых боев город вероятно будет уничтожен "под фундамент". Об этом говорится в материале издания "Украинская правда"

Издание отмечает, что некоторые военные все же остаются более оптимистичными. В частности, по мнению командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады Сергея Филимонова, даже в этих условиях есть пространство для маневра. Так, он рассказал об одном из вариантов — нужно "разрезать" Покровский выступ с обеих сторон и тогда взять российскую группировку в окружение.

"Есть слабые места, где противник разбит. Понятно, где он есть, где накапливает силы и какими будут его дальнейшие действия. Здесь много пленных, все известно. Вопрос в силах и средствах", — добавил Сергей Филимонов.

По словам военного, на позицию, которую держит 4 украинских солдата, за сутки может наступать до 80 российских захватчиков. Сейчас его подразделение стоит южнее Селидово.

Что происходит на Покровском направлении

Напомним, что в конце августа подразделения ВС РФ активизировались на южном фланге под Покровском и продвинулись в районе Красногоровки и Горняка. Из-за этого под угрозой "котла" оказались украинские военные, которые держат оборону возле села Невельское. По данным журналистов, командование бросило 15-30 тыс. военных ВС РФ против нескольких бригад ВСУ, которые держат оборону в районе Невельского на Покровском направлении.

Добавим: относительно ситуации в Донецкой области высказала свое мнение народный депутат Марьяна Безуглая. По ее мнению, командование ВСУ ставит на кон целые регионы. Нардеп добавила, что при нынешних обстоятельствах оккупация Покровска — дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни.