Бензина нет. Что нужно сделать, чтобы на заправках появилось топливо

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Вот и все. Не буду спрашивать "Как же так?", или задавать вопрос, а где же эти десятки тысяч тонн, из-за которых не надо было убирать госрегулирование. Сегодня это уже лишние вопросы. Маркетмейкеры рынка остановились. Здесь я писал о том, почему дешевый бензин и дизель — в прошлом.

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Но теперь не хочу, чтобы кто-то признавал или не признавал ошибки, надо работать и исправлять ситуацию, нужна рабочая группа, которая в режиме онлайн будет помогать решать вопросы. Из миллиона мелких преград приведу примеры:

Водителя на бензовозе не выпускают за рубеж, так как у него просрочка по потребительскому кредиту.

Водителя бензовоза нельзя добавить в систему ШЛЯХ (чтобы выпустили за рубеж), если машина не в базе, а вписать туда можно только машину с экологическим сертификатом, который четыре недели делается.

Трансбезпека не дает обнулить тахографы, чтобы снять информацию за предыдущие 28 дней, так как за это выпишут дикие штрафы.

Выдача свидетельств АДР водителям и чипов на тахографы, как и выдача загранпаспортов, для них должна быть ускорена.

Необходим зеленый коридор на границе, нельзя там терять время.

Упрощенная выдача разрешений — не то время сейчас придираться к не поданным ранее разрешениям.

И так далее и тому подобное… Если не помогать решать эту рутину, то ГСМ в свободной продаже исчезнет от слова "совсем". Хотя это уже по сути произошло.

Вот еще момент. Просто это меняет наше сознание и ввергает нас в шок.

Мы перестали регистрировать новых клиентов. Просто переходим в формат закрытого клуба. Только старая клиентура. Новых на борт не берем. Не потому, что не хотим, просто мы одни не способны заполнить все потребности, которые появились после остановки грандов. Такого не то что не было, это даже нельзя было вообразить, чтобы мы отказывались от клиентов и говорили: "Извините".

В свободной продаже мы тоже на какое-то время, вероятно, будем останавливать торговлю и светить нулями в небо, только безнал и снабжение своей логистики. Но к числу десятому (мая — прим. ред.) мы должны еще чуток нарастить свой потенциал, как вышеуказанные головняки порешаем.

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