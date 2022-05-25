В Украине изменили процедуру получения водительских прав

К обучению вождению теперь будут допускать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

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Механизм подготовки водителей в Украине претерпит изменения. Соответствующее постановление уже принято и вступит в силу с 24 июля. Об этом сообщается на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

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[ + – ] Порядок получения водительских прав изменен Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Для получения водительского удостоверения водителю необходимо сделать пять шагов:

Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (теперь – без сдачи внутреннего экзамена). Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение. Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение. Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года. В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

[ + – ] Получить права после лишения удостоверения теперь можно в любом сервисном центре МВД Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

То есть, теперь к обучению вождению будут допускать только после сдачи экзамена по теории. К слову, изучать ПДД вскоре разрешат самостоятельно – без посещения автошколы.

Важно

Поставить авто на учет теперь можно не только в сервисном центре: что предлагает МВД

В постановлении МВД предусмотрены и другие нововведения. Так, лица, у которых закончился срок лишения водительских прав, могут сдать экзамен и получить их в любом сервисном центре МВД. Ранее это можно было сделать только по месту регистрации. Кроме того, индивидуальные платные номера через два месяца можно будет получать для всех авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют усилить наказание за незаконное использование автомобильных номеров.