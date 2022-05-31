Водій рідкісного суперкара Ferrari протаранив п'ять авто та втік із місця ДТП (відео)
Дорогий Ferrari SF90 Stradale на великій швидкості врізався у припарковані автомобілі. Поліція розшукує винуватця аварії.
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У Великій Британії розбили новий суперкар Ferrari SF90 Stradale вартістю понад 600 тис. євро. Водій ексклюзивного авто поспішив покинути місце ДТП. Про це пише видання Daily Mail.
Інцидент стався увечері 25 травня в містечку Хейлзовін поблизу Бірмінгема, але відомо про нього стало тільки зараз. На відео з камер спостереження видно, що суперкар Ferrari на великій швидкості врізався у ряд припаркованих автомобілів.
Новий Ferrari SF90 Stradale серйозно постраждав і спрацювали подушки безпеки, а ось водій, очевидно, не отримав травм. До того ж, він швидко вибрався з автомобіля і втік у невідомому управлінні.Важливо
Поліція забрала машину для експертизи і зараз намагається встановити особистість водія. Цілком можливо, що він не був власником Ferrari і тому поспішно залишив місце ДТП.
Суперкар Ferrari SF90 Stradale — найпотужніша і найшвидша модель у сучасній лінійці італійської марки. Повнопривідне купе оснащене гібридною установкою потужністю 1 000 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути швидкість понад 340 км/год. Водночас, авто може проїхати 25 км в електричному режимі та витрачає всього 6,1 л/100 км.
Варто зазначити, що раніше ще один Ferrari SF90 Stradale потрапив у ДТП в Дубаї. За кермом був молодий український мільйонер, причому пізніше він купив собі такий самий суперкар.
Також Фокус писав, що гонщик Формули-1 розбив у Монако вінтажний гоночний болід Ferrari вартістю 1,5 мільйони доларів.