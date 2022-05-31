Водій рідкісного суперкара Ferrari протаранив п'ять авто та втік із місця ДТП (відео)

Дорогий Ferrari SF90 Stradale на великій швидкості врізався у припарковані автомобілі. Поліція розшукує винуватця аварії.

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У Великій Британії розбили новий суперкар Ferrari SF90 Stradale вартістю понад 600 тис. євро. Водій ексклюзивного авто поспішив покинути місце ДТП. Про це пише видання Daily Mail.

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Інцидент стався увечері 25 травня в містечку Хейлзовін поблизу Бірмінгема, але відомо про нього стало тільки зараз. На відео з камер спостереження видно, що суперкар Ferrari на великій швидкості врізався у ряд припаркованих автомобілів.

[ + – ] Суперкар серйозно постраждав у ДТП Фото: Daily Mail

Новий Ferrari SF90 Stradale серйозно постраждав і спрацювали подушки безпеки, а ось водій, очевидно, не отримав травм. До того ж, він швидко вибрався з автомобіля і втік у невідомому управлінні.

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Поліція забрала машину для експертизи і зараз намагається встановити особистість водія. Цілком можливо, що він не був власником Ferrari і тому поспішно залишив місце ДТП.

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale здатний розвинути 340 км/год. Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — найпотужніша і найшвидша модель у сучасній лінійці італійської марки. Повнопривідне купе оснащене гібридною установкою потужністю 1 000 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути швидкість понад 340 км/год. Водночас, авто може проїхати 25 км в електричному режимі та витрачає всього 6,1 л/100 км.

[ + – ] Поліція шукає водія, який зник з місця ДТП

Варто зазначити, що раніше ще один Ferrari SF90 Stradale потрапив у ДТП в Дубаї. За кермом був молодий український мільйонер, причому пізніше він купив собі такий самий суперкар.

Також Фокус писав, що гонщик Формули-1 розбив у Монако вінтажний гоночний болід Ferrari вартістю 1,5 мільйони доларів.