Рассекречена новая Toyota Corolla 2023: что изменилось в популярной модели (фото)

Семейство Toyota Corolla прошло плановое обновление. Седан, хэтчбек и универсал выглядят современнее и стали быстрее.

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Опубликованы официальные фото новой Toyota Corolla. Самый популярный автомобиль в мире прошел фейслифтинг и поступит в продажу с первого квартала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

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[ + – ] Обновление прошла вся линейка Toyota Corolla Фото: Toyota

Обновили всю линейку Toyota Corolla – хэтчбек, седан и универсал. Модель 2023 года узнается по измененным фарам, фонарям и решетке радиатора. В более дорогих версиях отныне установлена адаптивная светодиодная оптика. А еще появился вариант GR Sport с аэродинамическим обвесом и 18-дюймовыми литыми дисками.

[ + – ] Сзади освежены фонари Фото: Toyota

Главное новшество в салоне Toyota Corolla 2023 – усовершенствованная мультимедийная система с голосовым управлением и увеличенным до 10,5 дюймов в диагонали сенсорным дисплеем. Кроме того, у виртуальной панели приборов новая графика, причем ее теперь можно изменять нажатием кнопки. Список опций пополнил улучшенный адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] В салоне установлена новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем Фото: Toyota

В Европе новая Toyota Corolla будет доступна исключительно в гибридных версиях. Их по-прежнему две, но они доработаны и стали мощнее. Бензиновая 1,8-литровая четверка и электромотор теперь развивают не 122, а 140 л. с. Время разгона до 100 км/ч сократилось до 9,2 с.

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Мощность гибридной установки с 2,0-литровым двигателем подняли со 180 до 194 л. с. Такая Toyota Corolla 2023 разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с. К слову, этот же силовой агрегат недавно получил и кроссовер Toyota Corolla Cross.

[ + – ] Toyota Corolla GR Sport получила обвес и 18-дюймовые диски Фото: Toyota

Ранее Фокус сообщал, что Toyota Corolla получила вместительную грузовую модификацию с большим багажником.