Porsche 911 перетворили на екстремальний позашляховик і випустять лімітованою серією

Porsche 911 отримав спеціальні осі і великі позашляхові шини, а його кліренс зріс до 350 мм. Незабаром з'явиться серійна версія моделі.

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Porsche показали екстремальний 911 'Special Experimental Project'. Культовий спорткар перетворили на справжній позашляховик. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецької марки.

[ + – ] Кліренс спорткара виріс до 350 мм Фото: Porsche

За основу позашляховика взяли стандартні купе Porsche 911 Carrera 4S. Їх оснастили спеціальними портальними осями, як у Mercedes G-Class 4X4 – це дозволило збільшити кліренс до 350 мм та встановити величезні шини із ґрунтозачепами.

Крім того, спорткарам розширили крила та скосили знизу бампери для збільшення кутів в'їзду та з'їзду. Днище отримало захист, а на даху з'явився багажник.

[ + – ] На даху з'явився багажник Фото: Porsche

У салоні Porsche 911 'Special Experimental Project' встановили спортивні сидіння з каркасом із карбону. Також встановлені карбоновий каркас та п'ятиточкові ремені безпеки.

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Двигун залишився без змін – купе оснащено 450-сильною турбошісткою об'ємом 3,0 л. А ось повний привід доповнили знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

[ + – ] Прототипи Porsche піднялися на висоту 6007 м над рівнем моря. Фото: Porsche

Усього випустили два Porsche 911 'Special Experimental Project'. Автомобілі тестують у Чилі на схилах найвищого у світі вулкана Охос-дель-Саладо. У ході випробувань прототипи здійнялися на висоту 6007 метрів над рівнем моря. Одним із авто керував відомий гонщик Ромен Дюма.

Це вже не перший проект від Porsche. У 80-х такі позашляхові 911 навіть вигравали ралі "Париж-Дакар". А сучасні концепт-кари є провісниками серійної моделі — вона з'явиться вже найближчим часом.

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