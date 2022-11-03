Глушник Porsche 911 перетворили на дорогу акустичну систему (фото)

Акустична система 911 Soundbar 2.0 Pro виконана у корпусі вихлопу спорткара Porsche 911 GT3. Вона важить 65 кг та має потужність 300 Вт.

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У лінійці Porsche Design з'явився новий оригінальний аксесуар — аудіосистема преміумкласу 911 Soundbar 2.0 Pro. Незвичайну акустику продають за 12 000 доларів — за ціною бюджетного авто на зразок Renault Logan. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche Design.

[ + – ] Донором вихлопної системи став Porsche 911 GT3 Фото: Porsche

Річ у тому, що акустична система створена в корпусі глушника Porsche 911 GT3. Почасти цим і зумовлено її високу вартість. До того ж товар буде рідкісним — його випустять тиражем у 500 екземплярів.

Динаміки формату 2.1.2 встановили прямо у корпус вихлопної системи. Вони забезпечують звук потужністю 300 Вт та доповнені технологією Dolby Atmos DTS-HD.

[ + – ] Усього випустять лише 500 Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro вартістю $12 000 Фото: Porsche

Також передбачені роз'єми HDMI 4К, адаптер Google Chromecast та Bluetooth 5.0. Аудіосистема підтримує стримінг через Apple AirPlay. Крім того, вона сумісна з іншими моделями акустики Porsche Design.

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Розміри Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro чималі — вона досягає 1,5 м завширшки і 50 см заввишки, а маса становить 65 кг. Акустичну систему можна підвісити на стіну або встановити на спеціальній підставці, яка постачається у комплекті.

Раніше Фокус розповідав, що у Porsche 911 з'явився ще один цікавий аксесуар — намет на дах, що перетворює спорткар на будинок на колесах.

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