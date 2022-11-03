Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Глушник Porsche 911 перетворили на дорогу акустичну систему (фото)

Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro, Porsche 911 Soundbar, Porsche 911, аудіосистема Porsche 911
Фото: Porsche | Аудіосистему помістили у корпус вихлопу Porsche 911

Акустична система 911 Soundbar 2.0 Pro виконана у корпусі вихлопу спорткара Porsche 911 GT3. Вона важить 65 кг та має потужність 300 Вт.

Related video

У лінійці Porsche Design з'явився новий оригінальний аксесуар — аудіосистема преміумкласу 911 Soundbar 2.0 Pro. Незвичайну акустику продають за 12 000 доларів — за ціною бюджетного авто на зразок Renault Logan. Про це повідомляє офіційний сайт Porsche Design.

Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro, Porsche 911 Soundbar, Porsche 911, аудіосистема Porsche 911 Fullscreen
Донором вихлопної системи став Porsche 911 GT3
Фото: Porsche

Річ у тому, що акустична система створена в корпусі глушника Porsche 911 GT3. Почасти цим і зумовлено її високу вартість. До того ж товар буде рідкісним — його випустять тиражем у 500 екземплярів.

Динаміки формату 2.1.2 встановили прямо у корпус вихлопної системи. Вони забезпечують звук потужністю 300 Вт та доповнені технологією Dolby Atmos DTS-HD.

Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro, Porsche 911 Soundbar, Porsche 911, аудіосистема Porsche 911 Fullscreen
Усього випустять лише 500 Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro вартістю $12 000
Фото: Porsche

Також передбачені роз'єми HDMI 4К, адаптер Google Chromecast та Bluetooth 5.0. Аудіосистема підтримує стримінг через Apple AirPlay. Крім того, вона сумісна з іншими моделями акустики Porsche Design.

Важливо
Два колеса та повний привід: представлений найнестандартніший Hummer за $4000 (відео)
Два колеса та повний привід: представлений найнестандартніший Hummer за $4000 (відео)

Розміри Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro чималі — вона досягає 1,5 м завширшки і 50 см заввишки, а маса становить 65 кг. Акустичну систему можна підвісити на стіну або встановити на спеціальній підставці, яка постачається у комплекті.

Раніше Фокус розповідав, що у Porsche 911 з'явився ще один цікавий аксесуар — намет на дах, що перетворює спорткар на будинок на колесах.

Також ми писали, що Porsche готують швидкісний 1000-сильний електромобіль.