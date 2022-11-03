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Авто

Глушитель Porsche 911 превратили в дорогую акустическую систему (фото)

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Фото: Porsche | Аудиосистему поместили в корпус выхлопа Porsche 911

Акустическая система 911 Soundbar 2.0 Pro выполнена в корпусе выхлопа спорткара Porsche 911 GT3. Она весит 65 кг и имеет мощность 300 Вт.

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В линейке Porsche Design появился новый оригинальный аксессуар – аудиосистема премиум-класса 911 Soundbar 2.0 Pro. Необычную акустику продают по за 12 000 долларов – по цене бюджетного авто вроде Renault Logan. Об этом сообщается на официальном сайте Porsche Design.

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Донором выхлопной системы стал Porsche 911 GT3
Фото: Porsche

Дело в том, что акустическая система создана в корпусе глушителя Porsche 911 GT3. Отчасти этим и обусловлена ее высокая стоимость. К тому же, товар будет редким — его выпустят тиражом в 500 экземпляров.

Динамики формата 2.1.2 установили прямо в корпус выхлопной системы. Они обеспечивают звук мощностью 300 Вт и дополнены технологией Dolby Atmos DTS-HD.

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Всего выпустят только 500 Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro стоимостью $12 000
Фото: Porsche

Также предусмотрены разъемы HDMI 4К, адаптер Google Chromecast и Bluetooth 5.0. Аудиосистема поддерживает стриминг через Apple AirPlay. Кроме того, она совместима с другими моделями акустики Porsche Design.

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Размеры Porsche 911 Soundbar 2.0 Pro немалые – она достигает 1,5 м в ширину и 50 см в высоту, а масса составляет 65 кг. Акустическую систему можно подвесить на стену или установить на специальной подставке, которая поставляется в комплекте.

Ранее Фокус рассказывал, что у Porsche 911 появился еще один интересный аксессуар — палатка на крышу, превращающая спорткар в дом на колесах.

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