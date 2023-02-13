Кроссовер Nissan X-Trail прошел испытание "лосиным" тестом (видео)

Несмотря на неудовлетворительный результат прохождения "лосиного" теста, экспертам понравилась управляемость кроссовера. В будущем они собираются снова проверить модель, но с более подходящими шинами.

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Эксперты проверили Nissan X-Trail в испытаниях на управляемость. Кроссовер не смог получить отличную оценку за "лосиный" тест, не набрав необходимую скорость. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

В испытаниях участвовал гибридный Nissan X-Trail e-Power. Вероятнее всего, именно увеличенный из-за силовой установки вес не позволил кроссоверу справиться с "лосиным" тестом.

Во время "лосиного теста" имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения на максимальной скорости.

Для успешного прохождения испытания требуется скорость не менее 77 км/ч. Экспертам удалось справиться с "лосиным" тестом только на скорости 74 км/ч. Уже на 75 км/ч кроссовер задевал конусы.

Эксперты признали, что хоть скорость и оказалась недостаточной, кроссовер все же неплохо управляется. Они также подчеркнули стабильную работу систем безопасности.

С тестом на слалом Nissan X-Trail справился за 25,5 секунды. Для сравнения, роскошный внедорожник Land Rover Range Rover Sport и компактный кроссовер Toyota Aygo X Cross Play проехали полосу препятствий за 26,1 секунды.

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Кроссовер Suzuki Vitara не справился с тестом на управляемость (видео)

Nissan X-Trail e-Power оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором суммарной мощностью 204 л. с.Тестовый кроссовер был оснащен зимним комплектом шин. По словам экспертов, летняя резина может показать себя намного лучше.

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