США таємно відправили тисячі терміналів Starlink в Іран після придушення протестів

Адміністрація Трампа заперечує, що причетна до протестів в Ірані, але ця операція показує, що вона надавала приховану підтримку антиурядовим діям, адже керівництво аятол вимкнуло в країні інтернет.

Адміністрація Трампа таємно відправила тисячі терміналів Starlink в Іран після жорстокого придушення демонстрацій режимом минулого місяця, повідомили американські чиновники. Це було зроблено для того, щоб протестувальники могли залишатися в мережі після того, як Тегеран обмежив доступ до інтернету, повідомляє WSJ.

Протести в Ірані були жорстко придушені

Після того, як іранська влада придушила заворушення в січні 2026 року, убивши тисячі протестувальників і різко відключивши інтернет, США контрабандою ввезли в країну близько 6000 комплектів супутникового інтернету. Це перший випадок прямого відправлення Starlink в Іран.

За словами чиновників, Держдепартамент США в попередні місяці закупив майже 7000 терміналів Starlink — більшість із них у січні — щоб допомогти активістам, які виступають проти режиму, обходити відключення інтернету в Ірані. Закупівля відбулася після того, як високопоставлені призначенці адміністрації Трампа вирішили переспрямувати частину коштів з інших ініціатив із забезпечення свободи інтернету в Ірані на закупівлю терміналів Starlink.

Відео дня

За словами офіційних осіб, президент Трамп був у курсі постачань, але їм невідомо, чи схвалював він або будь-хто інший цей план безпосередньо.

Тегеран неодноразово бездоказово звинувачував Вашингтон у розпалюванні народного невдоволення та організації загальнонаціональних демонстрацій, які відбулися минулого місяця, в країні з населенням 90 мільйонів осіб. Іранці протестували проти багаторічної економічної кризи, ослаблення національної валюти і репресій.

США заперечують будь-який зв'язок із повстанням, хоча операція Starlink показує, що адміністрація Трампа надала підтримку антиурядовим зусиллям більшою мірою, ніж було відомо раніше.

Білий дім відмовився від коментарів.

У міру того як протести охоплювали Іран, Трамп закликав іранців продовжувати демонстрації проти режиму, обіцяючи їм, що "допомога вже в дорозі". Аналітики заявили, що на вулиці вийшло більше іранців, очікуючи підтримки Вашингтона у вигляді авіаударів по урядових і військових об'єктах. Такого удару не було, хоча в регіоні досі присутні військові кораблі США, готові завдати удару по Ірану, якщо переговори щодо його ядерної програми проваляться.

В Ірані володіння одним із терміналів Starlink Ілона Маска є незаконним і загрожує багаторічним тюремним ув'язненням; репресивний режим обмежує доступ до незалежних і зарубіжних ЗМІ. Однак, за словами аналітиків і активістів, десятки тисяч іранців володіють супутниковими терміналами, використовуючи їх для підтримання зв'язку з однодумцями та обміну інформацією поза контролем урядових брандмауерів і цензури. Іранська влада обшукує будинки і дахи підозрюваних у пошуках доказів використання ними Starlink.

Володіти терміналом Starlink в Ірані незаконно

У січні Трамп і Маск обговорювали можливість забезпечення іранцям доступу до інтернету через Starlink під час протестів, підтвердив тоді Білий дім.

За словами офіційних осіб, кілька американських груп громадянського суспільства також допомагають іранцям купувати Starlink.

Нагадаємо, на початку лютого віртуальне посольство США в Ірані закликало своїх громадян скоріше вибиратися з країни. Офіційного консульства Сполучених штатів у Тегерані немає з часів Ісламської революції. Тепер у цій будівлі Музей шпигунства.

А 29 січня до Москви з Тегерана з невідомою метою літав урядовий літак.